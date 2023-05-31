【簡潔生活學】勤洗廁所會變成功人士？

不論工作或旅遊，我經常會到日本短住，不少人都十分羨慕，因為日本予人治安好、有禮及潔淨的形象，尤其是洗手間，即使是小小的餐廳，甚至郊外公廁，也打理得十分整潔，令人去得安心又放心。

日本人對打掃如此重視，除了是民族特性及文化教育外，也可能跟神明有關。據講在不同地區，有各種儀式及不同的廁所神名稱，其中有位Ususama Myoo（烏樞沙摩明王）的神明，具有轉不淨為清淨之德，故佛教界置於廁中祭祀，能夠為人除病息災，甚至帶來財富。另外，也有神明能保佑「如廁安全」、「膀胱健康」、「孕婦生出美麗小孩」等等，以上雖是傳說，但聽落十分有趣。

而早前看過一位日本主打簡約生活的視訊創作人Samurai Matcha，他就十分推薦每日清早清潔廁所之習慣，因為除了是一天的美好開始，更能夠為人帶來成功或改變人生，例如：Panasonic創辦人松下幸之助、著名演員及導演北野武、Honda創辦人本田宗一郎，他們不約而同，都有自己動手清潔廁所的習慣。

他提出某些論點，都值得參考。

1. 招運

假若你經常自動自覺去清潔廁所，同時間可以清理雜念思緒，頭腦清醒，做事幹勁十足及精明，自然成功在望。

2. 謙虛

日本龍頭廁具公司Yellow HAT的創辦人Shuzaburo Kagiyama，由28歲開始到58歲，就一直努力清潔，可以說是真正的「廁所之神」，而他發現所有清潔人員都是非常謙虛，而這種謙虛態度能反映在工作上，容易建立良好工作關係。

3. 增加整理能力

由於清潔廁所，廁具大部分為白色，只要有少少污漬，就會馬上抹掉，因而對任何細微污糟之處都會察覺得到，這樣有助提升整理能力及觀察力，做事自然一絲不苟。

到底每天清潔廁所是否會招來成功，不得而知，但廁所乾淨，衞生好，身體好，自然心情好！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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