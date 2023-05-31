Project M 　可移動私人島 　性能高超

在許多富豪眼中，擁有私人島嶼是身份的象徵，還可享受到「與世隔絕」的無拘無束，難怪過往有無數名人不惜一擲千金，也要實現島主夢，像兩屆奧斯卡影帝馬龍‧白蘭度、傳奇魔術師大衞‧高柏飛等等。然而，再美的島嶼始終是不動產，換上一個可移動的「高性能私人島嶼」，能帶你豪遊各地，豈不是更好玩？

空間寬敞 設計具彈性

據《福布斯》報道，想擁有一個私人島嶼，基礎成本約1,500萬美元到5,000萬美元，若加上開發設施，費用可能要再翻一番！問題是不論這些島嶼是天然抑或人造，不能移動成為它的「軟肋」，於是來自澳洲的設計工作室Nick Stark Design推出了一款概念設計「Project M」，聲稱是「高性能私人島嶼」，為夢想成為島主的人士，提供新的選擇。

作為一艘巨型雙體遊艇，「Project M」長81米、寬22米、總噸位高達2,690GT，可為船主提供極度寛敞的活動空間，從而打造心目中的「避世天堂」。根據設計師的構想，上層為船主甲板，有廣闊的戶外空間，船主可按需要配置客房、用餐區、觀景休息室、按摩浴缸、游泳池、劇院、直升機停機坪等設施。

順帶一提，「Project M」以高性能作招徠，除了雙體船設計有利實現穩定、高效的快速巡航外，玻璃元素的廣泛使用亦令船身變得輕盈，從而獲得更佳的能源效益。