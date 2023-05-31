Jeremy預告演唱會騷「肌」　同MIRROR拍戲狂爆笑料

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今日（31日）在尖沙咀出席服裝活動，打扮方面他自言姿整喜歡襯衫，但有時太攰也會穿得很Hea。講到將舉行個人音樂會的他是否全靠粉絲為他「成功爭取」？他說：「其實已經一早計劃，因為一個音樂會好難咁短時間就舉行，但係都有好多Fans支持，真係好Warm，其實自己一早想講畀大家知，但係未講得住，都忍咗好耐。」

講到陳卓賢（Ian）開聲為他爭取開Show，他說：「冇諗過大家咁想呢件事發生，自己都好期待，心情有少少緊張，始終未試過自己做晒成個Show，都係一個挑戰。」他笑言暫時未敢承諾騷肌，但笑言一定會騷蘋果肌。

最近忙於拍攝電影《12怪盜》的他指電影即將煞科，又指新片拍攝得相當開心，因一直也較少12個一起工作，所以產生不少笑料，他說：「最搞笑都係Edan、阿Jer，有場戲未到阿Jer講對白，佢就講咗，大家都呆咗唔知點畀反應，好搞笑。」

講到Edan在粉絲見面會玩到失聲，他笑言雖然他仍聲沙沙，但也無阻他周圍與人傾偈。片中角色有超級記憶力的他，自言有時也會撈亂對白NG。而下月將推出新歌的他，透露會是一首慢歌，但仍會保持自己的風格。講到他所買的居屋將人伙，他指不清楚，要問問屋企人。