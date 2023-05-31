盤點新電視　有部功能勁全面？

C845對比度達到7000:1，並同時精確控制720個局部調光區域，平衡亮度和深黑效果。尺寸有55、65及75吋三種。售價︰約HK$17,000起 (互聯網)

電視技術經過多年革新，慢慢衍生出LED、Mini LED與OLED等不同技術，它們各具賣點且有不同推手，最近不約而同有新型號推出。

功能全面 打機煲劇都啱

Mini LED的發光二極體尺寸只有典型LED的一半，讓廠商安裝更多mini LED，達成更高亮度與對比度。TCL剛發表的C845便使用了Mini LED背光技術，擁有高達720個局部調光區域，透過自研晶片AiPQ Processor 3.0的AI智能演算法，將畫面亮度提高至HDR 2,000nits，在任何光線環境下依然睇得清楚。

C845配備高達144Hz的可變刷新率，內置Game Master 2.0更能快速截圖、加強暗處細節及輔助瞄準，啟動ALLM自動低延遲模式時還能把回應時間減少到大約5.67ms，整體規格比不少電競電視還要強。針對戲迷，它支援IMAX Enhanced 認證，加上2.1聲道配超低音喇叭，配合DTS Virtual: X 技術帶來沉浸式視聽體驗。

入場費低 坐擁超薄機身

LED顯示器使用微小、類似燈泡的發光二極體，技術十分成熟，開發成本低所以價格偏低。Skyworth SUC7500正是一部4K LED Android TV，擁有接近100%屏占比及32mm超薄機身，內置Android TV 10.0介面，及AV1編碼技術，支持更高質的畫面效果，播放視頻速率也大大提升。特別擁有專屬遊戲模式，提供小於20ms的輸入延遲時間，加上Wonder Audio Live聲場技術，以智能識別場景來調整音效，打機有身臨其境的聽覺體驗。

頂尖技術 AI實時分析

OLED是目前高階顯示技術之一，每個像素都有它自己的調光區，因此擁有廣色域及完美的黑色色準。Samsung OLED 4K S90C及S95C電視系列提供55、65吋及最大77吋型號，全部配備量子點技術，透過注入800萬個由紅、綠和藍三個子像素組成的自發光像素，大大提高屏幕的亮度、色彩準確性和耐用性。它同時搭載量子神經網絡處理器4K及20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析畫面內容，將畫質提升至更高水平。