一見洪卓立即變小鳥依人　劉沛蘅大爆閨房樂事

藝人洪卓立（立立）與女友劉沛蘅（Hillary）今日（31日）現身旺角，出席「譚仔雲南米線X譚仔三哥米線X PayMe推全民Discount快閃優惠」活動。2人首次以情侶檔姿態現身品牌活動。一出場Hillary即主動撓實變小鳥依人，又衝口爆閨房樂事，原來她專稱立立做「阿B」，搞到全場起哄！席間立立與大會推出米線蛋糕，為6月8日生日的Hillary慶生。

事後受訪談到生日願望，Hilary望着男友冧爆謂：「希望多啲情侶檔嘅工作，同埋身體健康囉（指男友年前工作中暑昏迷送院）。」立立即派定心丸：「冇事好耐啦，睇我幾肥肥白白，依家仲增緊磅狂食，搞到佢（女友）有時都忍唔住口，畀我谷肥咗！」談到叫立立「阿B」，Hillary大方回應：「即係Baby。（咁佢點叫妳？）叫我中文全名，剩係得屋企人會咁叫，覺得聽落順口啲。（佢點叫你都覺得好聽㗎啦。）睇吓佢叫我做乜啦，哈哈！」

談到情侶檔酬勞，立立答：「我真係唔知幾多，幫我哋傾，開心價啦。」Hillary即接口：「其實我哋不嬲經濟獨立，不過佢有時都會送嘢畀我。（收到啲咩最開心？）有時唔係禮物嘅價錢，好似我話畀佢聽想飲啲咩，好快就會出現喺屋企，我最開心。」立立承認正「慳啲使」儲老婆本，又讚女友「好易養娶得過」，至於婚期已有共識：「暫時都係工作為主，盡快啦！」Hillary亦指男友「嫁得過」，不過當問到求婚，她打趣：「呢樣佢未做，但梗係要啦。」Hillary又透露生日當天自己有工作在身，立立即說：「梗係唔話得畀你哋（記者）聽計劃點同佢慶祝，佢唔喺屋企仲好，我可以有時間準備。」