拉斯維加斯金沙集團與金沙中國舉行澳門倫敦人盛大慶典　引領路氹金光大道邁向新紀元

英國球壇巨星兼澳門金沙度假區全球大使大衛・碧咸周四於倫敦人綜藝館舉行的澳門倫敦人盛大慶典踏上紅地氈。(客戶提供)

【特約報道】澳門倫敦人於周四舉行盛大慶典，標誌着這座綜合度假村升級改造後將嶄新啟程，為路氹金光大道開啟新篇章。

澳門倫敦人前身為澳門金沙城中心，在過去兩年已為澳門再次對外開放時迎接大量遊客作好準備，持續進行升級重塑，現已成為一座設計前衞和充滿英式主題的綜合度假村。

慶典以「嶄新啟程」為主題，寓意金沙中國有限公司對獲得澳門未來十年博彩特許經營權的新展望。在續寫新篇章之際，金沙中國重申了對澳門、澳門市民和澳門經濟的承諾，未來十年將在澳門投資 37 億美元（約 302 億澳門元）。

自新冠疫情以來，金沙中國首次在旗下物業鋪上紅地氈迎接出席盛典的國際巨星和貴賓。出席慶典的嘉賓包括英國足球巨星兼金沙全球大使大衛．碧咸，以及澳門高層官員和商界領袖。

慶典活動還邀請了蜚聲國際的中國鋼琴演奏家郎朗、香港創作歌手鄧紫棋以及影視演員阿雲嘎帶來精彩表演。為延續盛事氣氛，「Be My Guest」宣傳片更於慶典首播，成為活動亮點之一。隨後，貴賓臻享一頓專屬慶典晚宴，以及欣賞由英國爵士樂才子傑米．卡倫（Jamie Cullum）為晚宴帶來的助興演出。

慶典亦實現了蕭登．艾德森對路氹金光大道打造成為全球最壯觀的休閒景點之一的願景。這位已故的拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁早已洞察到路氹城的無限潛力，繼而投放資源致力發展。今天，澳門倫敦人及金沙度假區內其他物業共同實現了這一願景，並同時提升了澳門在酒店、娛樂和餐飲體驗的標準。

路氹金光大道上的一顆新星

澳門倫敦人內匯聚五間世界知名酒店，當中包括屢獲殊榮的全套房式旗艦酒店澳門倫敦人酒店以及讓賓客盡享英倫奢華的倫敦人御園，合共提供近 6,000 間客房及套房，迎接來自世界各地的賓客，讓他們體驗英式風格傳統及待客之道。

酒店內設有三間水療中心、四間健身中心、20 多間餐飲選擇、150 間世界知名品牌商舖，以及最高端的會議設施，當中包括可容納 6,000 名觀眾的倫敦人綜藝館。

英倫設計美學是將奢華的建築融為一體；酒店設計集合了梅費爾（Mayfair）俱樂部到酷不列顛（Cool Britannia）的所有時尚元素，其中的亮點包括：

•酒店外牆設計藍圖源自威斯敏斯特宮和國會大廈，並於每晚上演倫敦人光效匯演；

•按倫敦標誌性建築原大小建造的伊莉莎白塔（大笨鐘），其鐘樓在每小時正點都會響起鐘聲；

•靈感源自白金漢宮日常的「皇家衛兵換崗」儀式的表演；

•酒店入口的玻璃門廊是以倫敦維多利亞車站為建築藍本；

•水晶金殿按照維多利亞時期的建築風格，主要採用玻璃、鐵和雲石建造，打造 10 層高的天花；

•倫敦皮卡迪利廣場著名的沙夫茨伯里紀念噴泉按原物建造（包括安忒洛斯雕像）

澳門倫敦人整個改造及升級工程耗資近 20 億美元（約160 億澳門元），與澳門巴黎人、澳門威尼斯人及澳門百利宮® 無縫銜接，巧妙地將歐洲的宏偉與路氹金光大道的活力結合起來，打造成為一座遊客慕名而來的度假村。

拉斯維加斯金沙集團和金沙中國主席兼行政總裁羅伯特．戈德斯坦（Robert G. Goldstein）表示：「金沙中國通過路氹城的持續發展實現了蕭登．艾德森的願景。昔日路氹城曾是 250 英畝空曠的填海土地，如今已成為世界領先的旅遊目的地之一，未來發展前景將更加廣闊。」

戈德斯坦補充說，打造具有標誌性的澳門倫敦人以及對非博彩基礎設施的額外投資將對路氹城未來的發展起着積極作用。「我們很高興能夠全力支持澳門政府通過加強會展旅遊產品、新的體育和文化活動項目來提升澳門作為『國際美食之都』的美譽，以及擁抱這座城市獨有的文化遺產來發展高度多元化的旅遊產業。」