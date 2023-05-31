本日日本：賀出道20周年　郵便局出粉紅兔兔與P助精品

憑繪畫「卡娜赫拉的小動物」而大受歡迎的插畫家卡娜赫拉，當中人氣最高的角色粉紅兔兔和P助，至今已和很多品牌推出聯名產品。適逢今年卡娜赫拉迎接出道20周年，在如此值得紀念的日子，特別聯同日本郵便局於6月1日起推出6款超萌產品，粉絲們必定想全部買番屋企！6款產品包括有毛絨玩具、手巾、和紙貼紙、刺繡鎖匙扣、膠面收納袋及郵票信紙套裝。粉紅兔兔郵差毛絨玩具可算係必買項目，穿上藍色郵差制服的兔兔，揹着紅色的郵差袋準備去送信，還有P助陪住，超級可愛！另外有實用的卡娜赫拉毛巾，吸水性強加上手感舒適，可作為枱布或手巾使用。還有鎖匙扣及貼紙，前者採用了刺繡設計，以粉紅兔兔郵差和P助為主角，看見他們令人心情愉快。貼紙圖案與鎖匙扣類同，使用質感柔和的和紙，具有不易皺及易貼等特點。加上帶出街十分方便的「卡娜赫拉膠面收納袋」，可以放入紙幣、護照等，適合旅行時用作收納。喜歡收集郵票信紙的朋友就不能錯過「卡娜赫拉郵票信紙套裝」，除了有郵差粉紅兔兔與P助圖案的限定紀念郵票外，還有信紙及信封，值得收藏！