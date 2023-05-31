姜濤飽受負評要求雪藏自己　鼓起勇氣先敢睇番《叱咤》

男圑MIRROR人氣王姜濤推出第11部作品《Dummy》，今日（31日）到電台接受訪問時，剖白飽受在《叱咤》頒禮獎的海嘯式負評後，心情是入行5年來新低點，以前必重睇自己表演的他，竟然有一段時間不敢看回自己的演出Playback，更主動向公司提出雪藏自己數個月，共決定1年內不推出新歌，好好讓自己沉澱一下。

直到2月時，他收到經理人花姐通知，安排他參演4月時假西九舉行的表演項目，當時他未做好「復出」心情，第一反應是考慮是否要拒絕，但最終肯接受挑戰決定面對自己，不再逃避，而在西九表演中，更特別再唱一次被揶揄的歌曲《鏡中鏡》，用作品代替說話。

他又形容《Dummy》是首「插班生」，因在《叱咤》頒獎禮前曾已準備好另一批歌曲，但負評後才萌出歌自嘲，和將自己想法向外表達，又說咬字方面，下了不少苦工，經常咬木塞練習發音，令自己進步，並邀請了以往的中文老師做監督。

他又透露在「沉澱」的日子中，因被指暴肥而常跑山鍛煉身體及減磅，又閱讀不少心靈雞湯書，其中一句說話令他深刻，就是：「面對抨擊時，就好像有很多石頭拋向自己，但那些石頭其實是黃金，取決於自己心態會不會吧那些石頭拾起面對。」

雖然今年天文台發出酷熱警告，但逾百「姜糖」無懼極又熱又雨的天氣在電台等候姜濤，而電台職員亦在電台門外增設帳篷，及開放部分室內位置讓姜濤防中暑，期間突然下起大雨行雷，姜糖仍然風雨不改地默默守候偶像。姜濤亦今早亦在社交網向姜糖作出溫馨提示：「今天真的很熱！待會的電台訪問，大家真的不要勉強在門口等，擔心你們會很辛苦，有不舒服的趕緊給我回去！」姜濤訪問後，在工作人員的陪同下由後門離開，離開前見不忍姜糖白等特地行近為他們簽名近2分鐘，收完姜糖的心意禮物後才上車，但車門關上時不忘揮手道別。