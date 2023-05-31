「最索丫鬟」陳婉婷惡鬥宅男女神ChingQ　參加海選出戰韓國

4年前離開無綫、近年轉型當KOL的「最索丫鬟」陳婉婷，靜極思動，原來日前報名參加Ace Entertainment打造的《2023 ACE演藝模特大賽》，並現身「Face of Hong Kong（FOHK）模特組」的海選活動，現場更有另一位宅男女神報名，就是曾參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的KOL沈靖喬（ChingQ）。ChingQ和Hebe同樣是近年大熱的KOL，不時在社交媒體上大派性感福利，一直穩佔「宅男女神」之位。由於FOHK組勝出的冠軍會被送往韓國接受演藝及模特訓練，並代表香港參加韓國總決賽《Face Of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭奪總冠軍，所以兩位女神今次報名，明顯有赴韓發展的決心！

至於報名FOHK模特組的，還有體壇小鮮肉！本港田徑界新星、現年19歲並有「田徑朴寶劍」之稱的香港飛人Kingsum姚敬琛，當日也以現海選，他更以「大包圍」方式、一口氣報名參加FOHK模特組及演藝組兩大組別，實行跨過界，欲由體壇一躍踏上星途。而曾參加《全民造星III》、任職醫生的蘇雋祁，在上屆FOHK組獲優異獎，今年他捲土重來作「王者挑戰」，並會到韓國知名演藝及模特訓練學院YS Group特訓，以增勝算！

「美容教主」唐安麒是大會首席執行官，她表示大賽一直是港韓兩地的「星工廠」之一，過往有得獎者包括「學霸甜心」Kylie C.，以及童星孖妹鄭寶（Jaybo）及鄭貝（Jaybie），在韓國接受專業訓練及獲試鏡機會，今屆報名反應熱烈，可見報名者對大賽寄予厚望。她說最榮幸的，是邀得韓國著名藝術學院的教育總監Cho Jae Yoon專程來港「擇星」，和YS Group社長Yong Heo出任評審。Cho Jae Yoon任職的藝術學院在韓國及海外享負盛名，曾培育BTS成員V和Jimin、歌手泫雅及韓團GOT7及Apink等成員。