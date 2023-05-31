ZAYYAN＠XODIAC揮低SUGA　登IDOL榜榜首　

由One Cool Jacso旗下新人廠牌OCJ Newbies打造首隊的9人K-POP男團XODIAC，出道只是1個月，已推出4首歌《CALLING》、《THROW A DICE》、《ALWAYS》和《MIDNIGHT SKY》，昨日（30日）發表第5首新歌《SPECIAL LOVE》。人氣強勁的XODIAC，獲韓國熱爆網劇《戀愛播放列表》的導演劉希雲坐鎮，親自操刀3集MV Drama《MY ROOMMATE》。最後一集《SPECIAL LOVE》於昨日公開。

劇情承接頭兩首歌《ALWAYS》和《MIDNIGHT SKY》，講到HYUNSIK因為能夠預知未來，所以他一直不敢交朋友，直到LEX的出現，令HYUNSIK解開心結，與LEX、SING和BEOMSOO成為好朋友。有天HYUNSIK預知自己將會因交通意外離世，LEX得知後表示會陪伴對方化解噩耗，當HYUNSIK以為成功避過死神之際，兩年後的同一日，HYUNSIK卻避不過命運的安排，最終迎來死亡。

另外，XODIAC的成員來自韓國、香港及印尼，身為印尼成員的ZAYYAN，時常成為印尼當地傳媒焦點，就連印尼CNN亦不時報道。在ZAYYAN的粉絲加持下，於知名投票App「IDOLCHAMP」中，令ZAYYAN成為5月IDOL排名榜成為冠軍，揮低韓團BTS的SUGA，XODIAC登上新人男團的第一位。