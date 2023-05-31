橋本萌花　腿控必愛惹遐想

橋本萌花身材高挑，腿長之餘，上圍仲有一對E奶。（互聯網）

男人總係貪心嘅，想搵個有樣有身材有長腿，又要千依百順嘅女朋友。以上嘅要求的確係相當高，但喺日本寫真界就有好多呢種高質女優，好似橋本萌花就係最佳人辦喇！

鶴立雞群

雖然日本寫真界美女如雲，但係歷來巨乳女優眾多，卻少見高挑美女，好在近年就出現唔少，包括染谷有香、松嶋詠美、奈月紗奈等都屬於高大女優，上圍仲相當有斤両添！至於今日同大家見面嘅橋本萌花一樣係人高腿長，擁有5呎8吋相當高挑，喺日本寫真界中可以話係鶴立雞群！

不過，萌花之所以甫出道就備受注目嘅原因仲有好多，包括擁有一副惹人憐愛嘅柔弱清麗面孔、白滑剔透嘅極品美肌、飽滿又富彈性嘅E Cup美乳，仲有一雙修長美腿添！正因為花妹樣樣都有齊，所以就被寫真界稱之為「完全無欠之偶像」。

做外賣妹

萌花本身係一位日韓混血兒，亦係一位千金小姐，父親係大型拉麵連鎖店嘅社長。不過萌花雖然有家底，但係做人亦有骨氣，所以出嚟社會工作以來一直都冇靠屋企，更加曾經為搵食而做過美食速遞員四圍拋頭露面送外賣添！

2020年佢就一邊送外賣一邊進軍寫真界，家陣更係一位全職藝能人。從事寫真女優，萌花除咗因為千金小姐呢個身份而受關注，亦憑實力贏得寫真界頒獎活動「Grajapa！2021」嘅最佳新人獎。近期，萌花氣勢愈來愈強，除咗有幸拍攝以知名作家羽田圭介創作故事作為藍本嘅主題寫真集，亦獲邀參加一個戀愛真人騷《戀之Last Vacation》，曝光率相當高呀！

橋本萌花近期除咗拍寫真，亦參演一個戀愛真人騷，想知道佢同拍檔嘅「戀情」發展成點，以及欣賞一下萌花嘅性感照，可以多留意其社交網。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎8吋

三圍：34E-23-35