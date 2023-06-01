【是日通勝】

農曆四月十四

癸卯年 丁巳月 庚寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：訂婚、出行、移徙

忌：祭祀、結網、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、12、29

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

金牛座：工作中找到樂趣，沒有甚麼問題可難倒你。

雙子座：運氣勝人一籌，事業發展可取得明顯進步。

巨蟹座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

獅子座：得好運氣加持，謹記保持低調，不宜張揚。

處女座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

天秤座：事業發展沒有問題，但財運顯得有點失色。

天蠍座：財運好，但不能等運到，要靠努力來換取。

人馬座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：財運低迷，有可能因利益受損而行差踏錯。

雙魚座：謀事遇阻力，抱怨冇好處，應檢視自身不足。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）猴 人緣差

鼠：有機會發揮自身才藝，易獲貴人賞識。

牛：脾氣大，愛與人爭論，小心傷害友情。

虎：就算工作再忙碌，也不應忽略身邊人。

兔：得到長輩的指點，事業發展更加順利。

龍：向有需要的人伸出援手，好運自然來。

蛇：沒有偏財運，勿亂投資，更不宜賭博。

馬：吉星高照心情靚，不妨跟家人分享喜悅。

羊：桃花旺，單身者魅力大增，易吸引異性。

猴：是日沖煞，忌自我吹噓，以免惹人討厭。

雞：身心疲憊，易遇上意外，破財風險高。

狗：善解人意，能為朋友分憂，人緣急升。

豬：萬事如意，事業發展有望踏上新台階。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

運程不順 面露玄機

人在運勢不順的時候，行事易處處碰壁，生活各方面易選錯方向或走錯路。若臉上出現以下特徵，就要特別小心。

1.眉毛或頭髮乾枯

中醫學認為，髮為血之餘，髮為腎之主，而腎藏精，精生血，所以腎是人的元氣根源，當腎氣不足或腎虛，人的精神狀態會變差，頭髮在短期內變得乾枯無光，當然會影響事業、財運，易導致錢財受損或得罪小人。

2.鼻頭發紅

鼻子在面相學中稱為「財帛宮」，代表一個人的財運。當鼻頭發紅，可能是肝臟「藏毒」，亦是破財的徵兆，意味着近期錢財容易受損。

3.鼻毛外露

在面相學中，鼻毛外露稱為「金槍外露」，為破財的一種徵兆，一般鼻毛外露的朋友，金錢支出較大，容易亂花錢或錢財遭受損失。

4.顴骨赤紅

顴骨在相學中稱為「權力之骨」，代表着一個人的個性、脾氣和對錢財的掌控欲。如果一個人的顴骨位置出現赤紅狀態，屬於火剋金，容易有破財的情況。