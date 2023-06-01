星級煮意︱廚神黎諾懿騷哥利　開運魚討陳靜歡心

繽FUN星網節目《星級煮意》播出以來深受歡迎，為帶來極致級味蕾衝擊，悅目精緻的視覺享受，並吃出寫意好「深」情，今日（1日）隆重推出升級豪華版《星級煮意》，由暖男廚神黎諾懿坐鎮，擔任「星級品評師」，逢星期四及星期五在繽FUN星網滋味放送！

在黎諾懿主持、一連24集的升級豪華版《星級煮意》中，不只分享獨門廚藝秘技和「暖男的秘密」，更為素未謀面的男神女神、名人及體壇健將等訪談嘉賓，來一場「暖男版Omakase」，為他們度身訂造創意菜色，嘉賓們也大顯身手，炮製特色美食或飲品作交流。食得出色，令味蕾高潮迭起，觥籌交錯間，口水擦出火花，笑淚交融的深度訪談，暫忘人間煩囂，盡付笑談中。

今日推出的首集升級豪華版《星級煮意》中，黎諾懿和女星陳靜（Dada）進行1日女神約會，兩神相遇，黎諾懿自言心情緊張，花3天為她打造「暖男版Omakase」，以開運魚取得女神歡心！黎諾懿說：「我覺得下廚係，尤其喺有壓力時，入到廚房，好似入咗自己嘅世界，好輕鬆同放鬆。我喜歡研究新菜式，可能同我星座有關，我係雙子座，唔鍾意重複嘅嘢，喜歡追求創新。」為Dada費煞思量3天，最後拍板打造新菜式「煙熏油甘魚」，背後甚有心思，因油甘魚是日本的「開運魚」，寓意出人頭地及飛躍進步。女神遇上廚界男神，Dada說一直覺得黎諾懿是「給人溫暖的大哥哥」，充滿陽光踏實之感。

究竟黎諾懿和Dada的一天「我和女神有個約會」，是如何達到口舌上的高潮，大家要留意今天和明天一連兩集的升級豪華版《星級煮意》！