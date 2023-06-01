徐克投資4.4億選角惹爭議！肖戰揸弓射鵰　莊達菲演黃蓉捱轟

據知，名導徐克籌備多時的電影《射鵰英雄傳俠之大者》，投資額高達4億元人民幣（約4.4億港元），一直備受關注的男女主角郭靖與黃蓉，則由頂流小生肖戰以及內地女藝人莊達菲擔演，由於女方名氣不高，加上身形高挑，與小說中身形嬌小的黃蓉有分別，引來網民不少負評！

徐克一直希望開拍以武俠小說改編的電影，今次籌拍《射》片便花了很多心思，尤其選角方面，他邀過不少紅星試鏡，最終決定由內地紅星肖戰飾演郭靖，女星莊達菲則演黃蓉，並於日前公布電影的概念海報。消息一出，引起不少網民熱議，指2019年演出劇集《陳情令》爆紅的肖戰，一直是頂流小生，粉絲對期待他演出大俠角色，但亦有網民嫌肖戰太靚仔，與小說中相貌不出眾的郭靖不似。

莊達菲身形高挑

不過，「負評王」一定是莊達菲！現年22歲的她畢業於北京電影學院表演系，當年被楊冪睇中簽約成為「嘉行」旗下，現與迪麗熱巴同門，但因她人氣及樣貌都普通，再加上身高達1米69，跟原著嬌小可愛的黃蓉有出入。不少網民難以接受，有人更指早年曾飾演黃蓉的周迅、朱茵、李一桐都跟原著相似，不明白何解莊達菲能得到這個角色，不過，亦有指今次徐克會拍一齣有別以往的《射鵰》，故此，郭靖、黃蓉的造型亦會不一樣，搞搞新意思。