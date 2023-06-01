東方日報C2：姜濤遭負評擊沉　收埋自己求「被雪」

男團MIRROR「人氣王」姜濤，在電台訪問自爆被海嘯式負評擊倒，曾考慮「靜思己過」一年，不出歌、不開個唱，更極端到主動要求公司雪藏！直認一度迷失自我的他，特地重溫於《叱咤頒獎禮》的「暴走」演出，更直認好難頂，但仍對表演無悔。

剛推出「第11胎」作品《Dummy》的姜濤，昨日到電台接受曾嘲他是「集體強姦張國榮作品」的DJ梁文禮訪問，不尷尬之餘更交足功課，首度剖白年初於《叱咤頒禮獎》獻唱《鏡中鏡》後，遭網民洗版嘲笑暴肥及瘋狂暴走的感受。他直認情緒低落到一度萌「退意」：「話冇影響就一定係假。（唔滿意？）通常一落台就睇番演出，已知有啲唔對路，冇諗過之後報道係海量，呢個算係呢5年嚟比較Deep（沉重）嘅一段時間。」

擬推辭音樂會

「出事」後他選擇沉澱及收埋自己，但在人前則扮冇事：「MIRROR兄弟之間冇多提，無聲嘅關心係最好，公司高層都冇，佢哋知我性格。」直至2月，經理人花姐斟他開個唱及演出4月的西九音樂會，他坦言：「同公司講不如停一陣先，不如你哋『雪』我啦咁，希望有段時間去思考番自己。前幾年真係衝得太快，太多嘢太快得到，好容易迷失自己，覺得上天安排畀我靜吓，有諗過要唔要拒絕（接騷）呢！」

但他覺得不應再逃避，決定在西九音樂會中以自己所學博一次，「邊度跌低、邊度企番起身」，第一時間指定再唱《鏡中鏡》：「就算大家拎嚟笑都唔緊要，我唔想逃避呢隻自己生出嚟嘅歌。」並精心編排跳唱時不說話，貫徹「用作品說話」的原則。

自認唔成熟

姜濤透露休息期間經常跑山減肥，及睇心靈雞湯自我療愈，其中一句令他終生受用：「就係面對抨擊時，就好似好多石頭掟向自己，但嗰啲石頭其實係黃金，取決於自己心態，會唔會將嗰啲石頭執起再面對。」解開心結後，他鼓起勇氣逼自己重溫《叱咤》演出：「一直唔敢睇，後嚟的起心肝用屋企部電視好近咁去睇，我一定要搞清楚發生咩事，開電視捱過3分鐘，我同大家一樣都好難捱，真係好難捱，但我自問冇後悔過呢個表演，做歌手係表達當下情緒，但的確用咗唔成熟、脫離表演本質嘅方式去做。」

談及「自嘲式」新歌《Dummy》，他表示花了3、4個月時間籌備，更在前學校中文老師監督下改善咬字：「咬字清楚係基本，係我平時做唔好啫！咬木塞練習，所以唔使讚我進步。」至於歌中的笑聲，他透露錄製時一Take過：「笑到盡頭，自己都莫名難過眼濕濕。」又預告MIRROR將推出新團歌。

昨日天氣炎熱，姜濤到電台前特意在社交網向「姜糖」溫馨提示：「今天真的很熱！待會的電台訪問，大家真的不要勉強在門口等，擔心你們會很辛苦，有不舒服的趕緊給我回去！」但仍有逾百Fans無懼極端酷熱天氣守候2小時，姜濤離開時特地行近Fans簽名及收禮物，其後揮手道別再登車離開。

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