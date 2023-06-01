孖竇驍蜜月狂砌　何超蓮投訴隊到爆瘡

賭王三房千金何超蓮今年4月在峇里和拍拖多年的內地男星竇驍結婚，往美國度蜜月瘋狂食玩瞓，超蓮在社交媒體分享蜜月拾趣短片，並自稱為「吃貨蓮蓮」，胃口大開，不單在早上7時半出外「搵食」，在街邊享受豐富早餐，又到當地的網紅漢堡包店，超蓮更苦笑說人人都讚她皮膚好：「請看，冒了3顆痘！」明顯是狂隊美食所致。

在片中首次到該漢堡包店的竇驍，吃了一口漢堡包後，超蓮見他未有表示，即驚訝反問：「竟然沒有我想像中的反應！Really？You didn't like it？（真的不喜歡嗎？）」之後才發現竇驍根本未吃到牛肉，當他再大啖咬下去後，即「順應民意」的做出瞪眼的驚訝反應。超蓮問他有何食評，他說：「萬惡的、讓人上癮的食物，不健康！」超蓮立刻「落order」：「講凡人能聽的話！」竇驍即轉口風：「 太好吃！」逗得超蓮哈哈大笑！

升呢為人夫的竇驍度蜜月後，立刻回復工作，日前在北京出席活動，並以一身運動裝和現場過千名市民做運動，而他更擔任領跑者，帶領市民及嘉賓暢跑5公里。不少網民大讚竇驍體力過人，和超蓮度蜜月後，又參加消耗體力不少的活動。