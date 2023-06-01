東瀛遊推出子品牌「Don’t瀛遊」　3星期快閃活動送來回機票

【營業資訊】東瀛遊自1986年開業至今37年，不經不覺已帶領超過80,000個日本團，三年多疫情已經過去，今年東瀛遊決定要多行一步，宣布全新期間限定子品牌「Don’t瀛遊」正式成立！「Don’t瀛遊」會帶大家去勻世界七大洲，精心策劃幾百款環球特色旅行團同各地自由行套票，當中包括 #唔使PLAN無嘢驚暑假親子團 #梁彥宗放浪東非追蹤動物大遷徙海陸之旅等等，用實際行動陪你衝出日本，去勻全球。

為呈現此一番新景象面貌，更特別將旺角店裝飾成「Don’t瀛遊」期間限定特色主題店，除日本團外，更重點推介東南亞、歐洲、澳洲、土耳其、摩洛哥、非洲、絲綢之路、四川、江南、廣東省短線等地所有旅遊產品！

同時，為慶祝「Don’t瀛遊」正式成立，更特別舉辦「『Don't瀛遊』Fing支旗出嚟！」快閃活動由6月7至25日期間一連三個星期快閃港九新界各街頭，搖旗吶喊，只要Scan中主持人「Don’t瀛遊」旗上指定QR Code，即送你一套來回台北、曼谷或首爾機票。每節時段兩個名額，先中先得，送完即止。自認眼夠定、身手又敏捷的你絕對要把握機會。

「Don’t瀛遊」旺角期間限定店

地址：旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心3樓306-7室

「『Don't瀛遊』Fing支旗出嚟！」快閃活動詳情：

2023年6月7日（三）中午12:30|太古坊

2023年6月10日（六）下午4:00|銅鑼灣希慎廣場

2023年6月11日（日）下午4:00|旺角西洋菜街

6月13日至6月25日分別會在觀塘in park、沙田排頭街、屯門新時代廣場、中環碼頭、荃灣路德圍及元朗西菁街等旺區舉行快閃活動，詳情留意東瀛遊 facebook 公布。

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「唔使Plan無嘢驚、暑假親子團」系列

「Don't 瀛遊」全新精心策劃東南亞及長線暑假親子團，設計最適合小朋友的行程 、由車出車入、膳食安排、酒店住宿、景點門票都一一照顧周到，為解決一家大細扶老攜幼的各種需要，務求令「家庭大旅行」變得可行，讓小朋友專心去玩、 盡情放電，去旅行唔使左Plan右Plan，玩得開心又放心，為家人留下美好外遊回憶。除了日本之外，首推最受歡迎的韓國首爾、曼谷芭堤雅及澳洲黃金海岸暑假親子之旅。

「暑假親子團」夏日童遊韓國 仁川、首爾開心雙樂園5天之旅︱國泰航空（KSKB05）

團費：$5,599起

「暑假親子團」曼谷、芭堤雅5天玩樂之旅 BBBB05 ︱國泰航空（BBBB05）

團費：$5,199起

「暑假親子團」 澳洲摩頓島天閣露瑪渡假村+黃金海岸8天︱澳洲航空（ABTG08）

團費：$15,999起

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【東瀛遊X旅遊達人梁彥宗】9月22日全新東非11天追蹤動物大遷徙 互動海陸生態海陸之旅

梁彥宗Chris Leung 11天行程到訪三大野生動物保護區-內羅畢國家公園、納庫魯湖野生動物保護區、馬賽馬拉野生動物保護區及乘仲會坐內陸機到訪肯亞第二大、最古老城市 — 蒙巴薩 Mombasa，遊船追蹤海豚及鯨鯊，仲會潛入水底認識各種海洋生物！

【梁彥宗與您分享放浪東非11天追蹤動物大遷徙互動海陸生態之旅】旅遊講座

日期：6月10日（星期六）

時間 : 2:30PM

地址: 尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5字樓「寰宇坊」

梁彥宗與您放浪東非11天追蹤動物大遷徙互動海陸生態之旅

精彩行程：內羅畢、長頸鹿保育中心、孤兒大象保護中心、內羅畢國家公園、納庫魯湖野生動物保護區、馬賽馬拉野生動物保護區、蒙巴薩、基斯特海洋保護區

出發日期：9月22日

團費：$58,999一口價（全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費）