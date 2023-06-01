大肚陳樂榣不適缺席　Gordon先註冊再等B女出世

藝人林家棟昨晚（31日）出席活動時表示一向有做gym習慣，1星期最少做4日，雖然並不大隻仔，但勝在練出了線條，疫情期間就改以洗車當做運動。談到工作近況，透露稍後會出席上海電影節，亦有劇本在手，會充當監製及演員身份，預計下半年開工。

早前藝人陳樂榣（Ally）承認與天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）戀情兼未婚懷孕，現懷有6個月身孕，昨晚原本答應出席，後因身體不適缺席，獨自出席的Gordon透露女友預產期九月，首次做爸爸，心情相當緊張，透露Ally佗B女，笑言：「瀨嘢！好大鑊，屋企有3個女人收服自己。」提到將戀情收收埋埋，他表示與Ally拍拖年多，想感情事低調，其實25歲已想成家立室，現已33歲，直至有BB才正式公開，自爆他們合夥經營咖啡店開幕當日，還未知女友有喜，透露未來兩星期會先註冊，希望待B女出世後，才舉行派對慶祝。

Ally本身育有一女現年8歲，Gordon表示與繼女相處融洽，繼女已稱呼他做「G G Father」。將為人父和人夫，表示要努力搵錢，未來做生意和娛樂圈雙線發展，繼續以個人身份出歌，望天堂鳥能有合體一日，問到會否寫歌給Ally和BB？表示將來可以寫一首歌畀兩個女兒。