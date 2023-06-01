控訴奴隸合約　EXO-CBX向SM事務所提出解約

韓國男團EXO今年出道11周年，小分隊EXO-CBX的伯賢、Xiumin及Chen今日（6月1日）突然透過律師發聲明，宣布與SM事務所解約，聲明中指SM方面一直拒絕交出結算內容，加上要求他們長達17至18年的奴隸合約，令他們不得不提出解約。

代表律師指伯賢、Xiumin及Chen當年與SM簽訂長達12至13年的合約，一直以來以EXO的身份誠實地進行演藝活動，多年來他們每次收到結算金都只是相信SM方面的說明，SM從來沒有向他們提供任何資料或證明，根據合約條款，所屬事務所沒有向藝人提供收益結算資料是可以成為解約的理由，而3人今年多次要求SM提供有關資料，但截至昨日（5月31日），SM方面仍拒絕提供，所以3人於今日正式提出解除合約。

聲明中指若SM有準確地向藝人分配收益，不可能不願意提供詳細資料，他們將會遁民事及刑事途徑向SM提出支付結算金訴訟，以確認詳細的結算內容，又指今次事件不只是與3人有關，而是涉及SM旗下所有藝人的利益。

律師又指SM與藝人簽訂的專屬合約年期達12至13年，與公正交易委員會訂製的標準專屬合約書的7年合約期有一段距離，而SM方面之後更向藝人提出年期達17至18年的奴隸合約，對藝人十分不公平，3人正考慮向公正交易委員會申訴。

3人亦透過聲明向擔心他們的粉絲致歉：「很抱歉因為今次的事件令大家擔心，我們希望就一直以來沒法公開的不當待遇發出細小的聲音，其實我們現在感到非常畏懼和害怕，希望大家能給我們勇氣，真心感謝一直以來支持我們的粉絲。」

SM方面指他們證實有外部勢力叫3子無視現有的合約，並與另一間公司簽約，利用流言蜚語和中傷陰謀令藝人作出錯誤的判斷，做出不合法的行為，有指與3人接觸的是Big Planet Made事務所，SM方面表示已向Big Planet Made發送法律文件。