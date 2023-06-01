最怕人提自己媽咪　洪嘉豪想同陳蕾滴血上契

歌手洪嘉豪（Kaho）昨晚（31日）在九龍灣舉行《Cleanse》新碟分享首映會，與「院友」（粉絲暱稱）率先分享今日推出的新專輯，陳蕾以神秘嘉賓現身，上台談及跟Kaho的情誼，竟然淚洒當場：「我哋會成為好朋友，其實因為大家價值觀相似，大家都努力工作為照顧家人，佢經常同人講，圈中最好朋友係我，又唔介意畀人話佢冇朋友。」Kaho即氹陳蕾，表示以後她與家人食飯，他都會負責接載，還講笑可以滴血上契。

首映會上播出一段Kaho的紀錄片，記錄他入行5年的經歷，身邊的工作人員爆料，指他2020年最欠缺自信、經常喊、及多同性追求，司儀問他現在有否感動到想喊？他笑言現在變了感情木頭，較難落淚，反而看到舊日自己訪問片感尷尬，自覺近年較有自信：「自己最怕人講到媽媽，現在鍾意自己多啲，上升到6成半，有時會多啲或少啲，好伸縮自如嘅愛。」現場他獻唱《隨波逐流》和《洗面》冧粉絲。

受訪時他透露新專輯籌備了1年，感覺完成一個大Project，提到以前欠缺自信，他承認成為藉口，現在學識了做歌手及做音樂都要開心過每一天，認為粉絲給他最大信心，陪着他行很多路，他亦有陪伴粉絲，互相支持。問到藝人陳子豐疑在社交網不點名批評陳蕾在《全民造星Ｖ》擔任導師期間行為不當，Kaho表示因沒有追看該節目，不便置評，不過有朋友向他表示，看過節目後覺得陳蕾好得意，因而成為對方的粉絲。