泳衣6大Trend！今期流行美人魚

夏天為大地帶來美腿，一到炎炎夏日，不但熱褲出籠，更是泳衣美女碧波暢泳好時候！雖然泳衣來來去去都是一件頭或兩件頭，但設計師總有本事變出新花樣，以下就為大家整理今季6大泳裝Trend，有食正電影熱潮的美人魚款式，又有如畫布的印花款式及性感誘人的鏤空連身款式，讓大家著到靚一靚投奔初夏！

人魚變裝

受到電影《小魚仙》上映影響，今夏海洋元素大熱。有別於傳統泳衣，Mermaidcore美人魚風格更講求立體前裁，例如以打攬皺褶模仿貝殼，以閃片或亮面布料呈現魚鱗效果，以淺藍、白或碧綠色營造海水視感等，帶來大海的清新與活力。此類泳衣不但適合沙灘，穿去派對亦夠晒搶眼，保證引來注目禮！

藝術印花

縱然泳衣布料較其他服飾細小，惟無礙設計師創意，紛紛把它們當作畫布，在上方添置各式藝術畫作。由文藝復興、油畫彩繪、復古幾何、英式碎花到南美民族圖案都可印到泳衣，營造出千變萬化、豐富養眼的視覺效果，恍如會行會走的藝術館！

長青花卉

花卉圖案向來是泳衣設計長青素材，無論是小巧碎花或繽紛綻放的花式，都予人甜美嬌俏的感覺。部分更具有立體花卉或荷葉邊裝飾，既能大大提升觀賞性，還具有修飾身材作用，一舉兩得！然而留意這類泳衣美觀勝於一印，實用性多數一般。

編織綁帶

綁帶(Midriff Flossing)泳衣經過多年變奏，設計愈來愈大膽，小面積布料配上超幼帶，後者交叉纏繞在腰間及背部，視覺交錯起到修飾腰部線條的作用，難怪深受歐美女生歡迎。但這類泳衣隨着身體移動較易走位，落水未必適合，反而著去遊船河或日光浴會更為優雅！

顯瘦高腰

高腰線設計的泳衣別具70、80年的嬌柔復古味道，而且高腰線可遮掉小肚腩，腰部線條不明顯的女生尤其適合穿上。素色款式可把視線轉移，令雙腿更為修長，上身則可選平肩式，修飾手臂線條又能突出迷人的肩胛骨位置。

誘人鏤空

論性感誘人，一件頭泳衣當然不及比堅尼，但透過Cutout鏤空設計，適當地在胸前或腰際挖洞，露出小量肌膚，若隱若現有時候效果較比堅尼更為顯辣！另外，這類泳衣能偷偷展現身材曲線，很適合想藏起贅肉又微露性感的女生穿着。

小貼士：泳衣點洗好？

清洗泳衣有別於一般衣物，因為海水鹽分、泳池的化學成分及防曬物品均會對泳衣造成傷害，甚至導致甩色，所以游泳後應立即用清水將泳衣反覆沖淨，將沾上海水、沙石沖走，然後用力擰乾，之後吊掛在室內讓水分慢慢滴乾即可。切勿將泳衣直接晾曬於陽光下，因為紫外線會將泳衣的顏色「曬走」。另外泳衣絕對是要手洗，因為洗衣機轉數力強，會把緊身的泳衣攪動至鬆弛變形。