張寶兒宣布懷孕：感恩上天賜予寶貴的禮物

藝人袁偉豪與張寶兒2020年拉埋天窗，婚前婚後相當恩愛。今日更公布好消息，張寶兒懷有身孕。她在社交平台公布喜訊，表示：「想和愛我們的人分享這個消息我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物。為我們注入強大能量，願世界好好待他。也願他的到來為世界帶來更多美好。」不少好友留言送上祝福。

張寶兒接受東網訪問時開心表示:「好開心，好感恩。之前都希望會有嘅，自己一直都有好好管理身體。依家成日都會覺得好攰，好眼瞓，有啲腰骨痛，我初頭仲以前自己飛得多，去得旅行多太操勞添！」她又指第一次睇超聲波時，聽心跳覺得好神奇：「唔知點解成日以為超聲波係一張相，好似x-ray咁，原來活生生睇到佢郁，覺得好震撼。」張寶兒指奶奶知道就快抱孫後開心到不得了，更密密煲靚湯給她飲，很有愛。問她想生仔還是女時，她謂：「第一個我真係冇所謂，但我知道Ben係鍾意女多啲嘅。」

另外，快將榮升人父的袁偉豪受訪時謂：「心情梗係好開心，第一次睇超聲波時真係好想喊，呢個係好嘅來臨，好感恩、幸福，我已經準備好再努力啲，做好自己嘅作品，希望太太同BB健康，我都要健康。」