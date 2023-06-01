黃智雯太命苦壓力爆煲　慘變「生人勿近」

藝人黃智雯在無綫新劇《隱門》中的角色非常命苦，智雯經常要一臉苦情樣，不過網民就相當受落，搞笑地大讚她多了分成熟美兼愈嚟愈靚，又指角色富新鮮感。談到角色要同時面對衰老竇、衰老公及衰奶奶連環逼迫，她坦言壓力爆煲，並指自己慘變「生人勿近」：「呢個角色一直唔可以坦率面對身邊人，身心靈又受到好大壓抑同威脅，其實係好痛苦。自己拍嗰時都放鬆唔到條橡筋，啲幕後話拍嗰時唔敢行埋我度。」她又笑指遭吳岱融打出「真感情」：「拍衝突場口我哋大家都冇話特別留力，嗰種逼真感帶動到我反應更加真實，我覺得正嘅。」而為了準備角色，智雯專誠上了一個短期心理學課程，以了解在一個不健康家庭環境下成長的小朋友，對他們將來有何影響。

除了智雯，飾演其自私老公的黃子恆首集出場時已被鬧爆「衰到貼地」，對於再做「反派」，子恆謂雖然曾涉獵過多種角色，但這種衰老公角色卻是第一次：「唔好話觀眾想打呢個衰老公，我自己睇劇本都覺得呢個人唔抵幫，有啲對白真係幾自私，又孤寒。呢方面編劇係應記一功，好短時間之內用有限嘅對白同劇情，將個角色塑造出嚟。」她續指是次是繼《降魔的》後再與智雯合作，並笑謂上一次也是負責欺負對方。問他拍攝時有否心理負擔，他笑言最緊要觀眾睇得過癮：「我講對白都冇乜顧慮，因為都知呢個角色一定唔討好，但每套劇每個角色有唔同功能，既然方向係咁，我咪全心全意去做，最緊要觀眾睇完有反應。」至於劇中飾演惡家婆的盧宛茵，雖然角色惹人厭，但網民指她「只要戚起條眉，啲氣勢就係咁嚟」，獲讚入型入格。

有網民對黃智雯角色被虐打表示心痛：「見到你（黃智雯）畀佢打，就心痛」、「太可憐」、「鷲哥太喪，令人恐懼」，有網民更指劇集雖播得短短兩集，但已具追看性。觀眾看得肉緊，一面倒鬧吳岱融角色，不過黃智雯就在社交平台為「衰老竇」吳岱融「平反」，大讚對方戲外是風度翩翩的紳士，更期待跟吳岱融下次合作再續父女情演一對「溫馨父女」，她寫道：「今晚我同『賊王』阿爸終於『重聚』，亦係被虐打嘅序幕，嚟緊仲會愈嚟愈激。記得呢場箍頸戲，同阿爸開工冇耐就拍，雖然第一次合作，不過就好有默契。其實現實嘅岱融哥係好有風度，仲成日『萬歲』，好照顧台前幕後工作人員。 期望下次同岱融哥合作，可以演一對溫馨嘅父女。」