許瑋甯移情別戀飛起張孝全　改黐小鮮肉劉俊謙

由張孝全、許瑋甯等主演的台灣懸疑推理劇《誰是被害者》首季播出後叫好叫座，第二季的拍攝已進行得如火如荼，今日（1日）劇集的原班人馬許瑋甯、王識賢、張再興等，聯同新加入的海外演員蘇慧倫、藤岡靛及劉俊謙首度亮相出席劇集記者會。

日本演員藤岡靛竟坦言收到劇集邀約時以為是飾演一位從日本過來的檢察官，後來才發現居然是要用全中文來詮釋的台灣檢察官，問到有否後悔接演時，他笑言：「我就當成給自己一個很大的挑戰啦，提前到台灣上台詞課，沒有拍攝時也有持續上課，還實際拜訪了檢察官。」張再興分享兩人另類交流方式，原來是以俚語教學，當藤岡靛準備開口要發表自己的學習成果時，卻被張再興打斷說：「哎呀，先不要好了，我很怕尺度太大。」

首季飾演記者的許瑋甯在第二季中會辭去記者工作，轉職成基金會的公關，而與許瑋甯有許多對手戲的劉俊謙大讚和對方合作非常輕鬆愉快：「她是一個很溫柔、很平易近人的人，在表演上她很專業，也經驗豐富，我很享受跟她在表演上的互動交流！」談及來台拍攝的心情，他分享：「這個劇組真的非常有默契，拍攝起來非常順暢。對我來說，最大的困難其實是用國語演出，因為畢竟不是母語，所以在預備每場戲之前，我都會不斷練習對白，希望可以好好發揮。」被問及兩人是否會有感情線，許瑋甯大賣關子：「那就要看張孝全的表現囉！」

蘇慧倫暌違十多年重拾演員身份，她坦言因為很久沒有進入劇組拍戲，加上法醫角色特別的職業，跟現實生活距離非常大，拍攝初時有很大壓力：「幸好事先的準備工作讓我開拍後蠻快進入狀況，而且法醫這個對我來說充滿神秘的職業，也激起了我的好奇心。」她特別請教真實法醫一起討論劇中驗屍報告的台詞、學習在命案現場的驗屍手法，沒想到法醫一坐下來，就開始播放一張張真實的驗屍照片，把蘇慧倫嚇壞，她又指在劇中所有美術、陳設和被害者的特效化妝都有極高的逼真程度，為了避免驚嚇，她在現場開機前，會一直去看那些被害者的特效化妝，直至不會感覺害怕，才能入戲謹慎地驗屍。