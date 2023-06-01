黃心美驚喜亮相J2　召集12「超毛」拱照

J2（82台）節目《超級毛特兒大賽》今晚（1日）的特別嘉賓，是黃心美（Scarlett），她跟12名「超毛」合作拍攝封面照，走型格及fashion路線，並找來形象設計師Cindy為狗狗度身訂造服飾，由知名寵物藝術攝影師蔡敏亮操刀，並到坪洲秘密花園取景，務求發掘候選「超毛」的第6個「C」（Camera Face）。

Scarlett被問到誰是其心目中三大可愛狗狗，她自言印象最深的是摩天使Bubu︰「因為我都係養摩天使，一見到佢就兩眼發光。其實12隻狗影相嘅位都唔同，Bubu嘅位相對較高難度，所以拍攝時間比較長。佢有招必殺技係識得『請請』，好似叫人『快啲影完，放過我啦』，好得意囉。」

年紀最大的「超毛」、16歲芝娃娃Jammy同樣引起Scarlett關注，她說︰「聽完佢嘅參賽故事已經好感動，主人阿偉話想趁仲有機會同Jammy經歷多啲，加上Jammy好細隻，感覺較脆弱，拍攝時我會分外小心，會畀extra care佢。」Scarlett說一度被阿偉的感性讀白搞到喊。

至於第三隻吸引Scarlett的是臘腸狗薯餅，由於薯餅太過「主人控」及不受控制，故所有人打定輸數「有排搞」，豈料最後薯餅極速完成任務，Scarlett說︰「佢好上鏡，主人Jimmy作為『經理人』角色好稱職，佢溝通同協調都做得好好。」Scarlett又大讚現場團隊表現專業，攝影師很清楚自己想要甚麼，動物行為訓練師Garay則完美「助攻」及協調。