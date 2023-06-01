雨宮留菜 木瓜J奶玩變身

故步自封、食老本、一成不變都會令人唔識得進步，所以，就算係有樣有身材嘅寫真女優，依然要不斷求變，先可以喺事業上取得突破。今期「世界Cup」主角雨宮留菜，唔止個樣不斷進化，仲成日玩變身，用唔同造型展現自己嘅天賦本錢。

廟細燈籠大

有啲女仔被稱為「辣椒仔」，意思指佢哋生得細粒，表面可愛卻火氣十足，絕對唔好「蝦」，而喺日本寫真界亦有唔少個子細小但辣度十足嘅女優，喺2011年出道嘅雨宮留菜就係表表者。今年29歲嘅留菜，面尖尖，眼大大，可以話係愈大愈可愛，個樣好似逐年進化咁，同初出道嗰陣有明顯分別，甚至可以話係判若兩人。身材方面，用小巧玲瓏嚟形容就最貼切，皆因佢嘅身高只係4呎8吋，但廟細燈籠大，心口有對神級J奶，果然好火辣吓！

造型極暴露

自稱係露體狂嘅留菜，自從踏上寫真女優之路，演出風格愈來愈暴露，好多時只係用膠紙、飾物遮住三點，令J奶同屁股幾乎清晰可見！就算有着泳衣，款式都係勁少布同窄身，搞到上身變晒形，幾乎走光，所以獲得「變形水着小姐」嘅稱號。另外，留菜好識得搶鏡，經常喺演出時換上唔同扮相，令好多觀眾大呼過癮。

除咗拍寫真，留菜又會客串做摔角手，電視節目同電影亦參演過唔少。早前，佢仲同另一位女優組成「偶像對魔忍」呢個二人組合，以性感忍者裝扮四出登台，搵食路數夠晒多！