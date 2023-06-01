巨乳玩伴 夜夜有新歡

愛蒲爛玩嘅男人，搵個玩伴過夜係意料中事，而喺四仔世界，唔止男人好色，成班巨乳女郎亦都好大食，晚晚要有人陪玩陪瞓先安樂！

癡女高層

男人鍾意床上放蕩嘅伴侶，咁女人呢？睇完呢套由Premium X製作嘅《Don't Worry Just Be Naughty》，你就會明白佢哋心目中嘅最佳床伴，唔止要夠型夠大隻，最重要係勁玩得！影片由Jasmine Black、Eve Angel、Adriana Rouso等多位巨乳脫星參演，講述佢哋係某公司嘅高層，一入夜就變慾海飢民，只要見到合眼緣嘅男人，都會邀請對方成為入幕之賓，但佢哋有條規矩，就係每晚要搵唔同男人嚟服侍，費事有情感上嘅負擔喎。

素人體驗

睇慣咗大牌脫星嘅情慾演出，有冇興趣轉吓口味？呢套由Onyx推出嘅《Lesbian Playdates》，可能會啱心水，事關有份參演嘅Brandy Smile、Cipriana、Jodie都係脫界素人，即係非專業脫星，所以床上反應往往發自內心，更易令四仔迷動心。故事講述一班宅女參加咗單身女士俱樂部，原意諗住擴闊吓生活圈子，點知變咗性生活圈子，從而體驗到好多從未諗過嘅情慾玩法。

亢奮索女

講起夜蒲，有啲人零舍興奮，就好似Liya Silver、Anya Krey同Marilyn Sugar，呢班有份參演《Horny Beauties #2》嘅脫星更加係興奮到剝光豬大跳艷舞！呢套四仔由Private出品，搵嚟Xavi Rocka執導，特意喺夜店拍攝，氣氛勁正，誠意十足，成功呈現呢班夜蒲索女嘅狂野一面。順帶一提，喺片中出現嘅男脫星唔止夠型，兵器尺寸仲好有霸氣，難怪呢班索女會咁亢奮啦！