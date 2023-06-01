李靖筠唱出打工仔心聲　首次自編英文Rap歌

歌手李靖筠（Gladys）的新歌《苛刻》今日（1日）上架，是次Gladys參與作曲部分，就連rap詞部分亦由她操刀，是她首次填詞的作品。新歌題材跟職場有關，是打工仔茶的話題及心聲，她說：「寫完demo後，就覺得首歌係比較襯一啲憤怒啲嘅詞，我就喺度諗，其實平時人類最大嘅公敵就係你老細，永遠出街食飯隔籬枱一定係投訴啲老細，即係你淨係鍾意你份人工，唔鍾意你份工。我就覺得，好似大家共同嘅憤怒對象係你公司嘅時候，就不如寫一啲關於咁樣嘅歌。」

首次填詞並是英文rap詞，對她來說絕對是挑戰，她說：「本身對文字比較弱，所以好少寫字，唔好話英文，其實中文英文，所有文我都係第一次填。我覺得寫rap係好玩啲，因為其實食拍子，唔使食音，當然英文亦都再容易啲。自己都聽好多呢類型嘅歌，譬如有啲我好鍾意嘅rapper，我會覺得佢啲詞寫得好好，會聽超級多希望攞多少少靈感，或者睇吓人哋點樣寫。」

原來初時Gladys沒有打算填詞，是在死線前決定自己上陣：「諗極都諗唔到搵邊個寫，諗吓諗吓已經嚟到錄音前兩日，哈哈，大鑊！咁唔係我自己寫都唔得啦，我諗最大嘅困難就係勇氣。以往出嘅歌可能係偏soft或者以情歌為主，但呢首歌內容比較憤怒啲，所以都花咗好多時間去搵一把啱嘅聲，喺vocal上面，對我嚟講係最難錄嘅一隻歌。」