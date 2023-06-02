【是日通勝】

農曆四月十五

癸卯年 丁巳月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、開市

忌：合醬、伐木、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、34、37

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：不在其位，不謀其事，安守本分可遠離是非。

金牛座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

雙子座：做人勿太自私，趁順境時報答對你好的人。

巨蟹座：易破財，要做個精明投資者，忌盲目跟風。

獅子座：事業運最強，無後顧之憂，可以放膽追夢。

處女座：各方面運勢都不錯，專注工作對你更有利。

天秤座：笑容可帶來好運，讓你在職場上佔盡甜頭。

天蠍座：財運欠佳，欠理據的堅持等同盲目的賭氣。

人馬座：處事欠理性，易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

山羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

水瓶座：財運不算差，但投資需審慎，勿貪小便宜。

雙魚座：愛情與事業皆穩步向好，要珍惜眼前一切！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 人氣旺

（跌）雞 財運差

鼠：運勢一般，得財有難度，要量入為出。

牛：工作運平平，與人合作有助走出困境。

虎：出門前悉心打扮，令異性緣旺上加旺。

兔：財不可以露眼，珍貴物件要好好保管。

龍：財運上升，肯付出努力將有意外得着。

蛇：判斷力弱，稍一遲疑就錯過賺錢時機。

馬：跟身邊人易有誤會，感情生活現暗湧。

羊：健康運欠佳，腸胃易出事，要注意飲食。

猴：心情壞，健康差，垃圾食品少吃為妙。

雞：是日沖煞，財運差，不付出難有收穫。

狗：易在職場上犯錯，容易錯失上位良機。

豬：身心不在狀態，很易跟別人爆發衝突。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

合適的時間行三十年運

上回講到行二十年運的樂事，對於女性來說，是好事，但對於男性來說，在合適時間中行三十年運，更是一件好事。同樣出現於初夏初冬的巳亥月，逆行大運，以及在深冬深夏的丑未月，順行大運。

初夏巳月出生，逆行大運，前三十年行辰卯寅運，30多歲時行北方三十年水運，丑子亥。深夏未月出生，順行大運，前三十年行申酉戌運，30多歲時行北方三十年水運，亥子丑。但在20幾到30幾歲此十年，是黑仔運，寅戌是火局，所以在此十年要在困頓運中學習，從而成就三十年大運。

初冬亥月出生，逆行大運，前三十年行戌酉申運，30多歲時行南方三十年火運，未午巳。深冬丑月出生，順行大運，前三十年行寅卯辰運，30多歲時行南方三十年火運，巳午未。同樣在20幾至30幾歲此十年運，是申辰水局運，也要在此十年學習從困難中面對問題，才會有後三十年安順運程。

夏冬兩季出生的人，不論在初仲深哪個月出生，也不論男女之順逆行運，其地支的運程演說，都是有其必然的規律。八字論夏冬出生之人運，用十二地支演繹吉神吉運，其先天的，是固定的；當配上後天，需要另一技巧了。