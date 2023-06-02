娛圈單打︱悲情男神回勇　人美心善有福

1994年憑《生死時速》紅遍全球的荷里活男神奇洛李維斯，此後經典電影一部接一部，近年更憑《殺神John Wick》系列再度翻紅。但大家可能不知道，男神原來一直醉心音樂，年輕時組成搖滾樂隊Dogstar，擔任低音結他手。相隔20年，他再度率領樂隊回歸樂壇，登上音樂節表演及宣布推出新專輯。

事業得意，男神感情亦有着落。他2019年公開認愛視覺藝術家Alexandra Grant，除了十指緊扣放閃，臉上更久違地綻放幸福笑容。儘管有口痕友批評男神女友外貌老氣，一頭銀髮似足佢老母，但這種「外貌協會」的批評實在膚淺。人到中年，外貌顯然不是唯一，思想是否一致、能否溝通相處更加重要，男神顯然找到對的人。

有錢有面，但他的悲情遭遇卻是人所共知。成長在破碎家庭，13歲遭父親遺棄；圈中好友River Phoenix年僅23歲就因吸毒猝死；最致命要數女友Jennifer Syme誕下死胎，其後更因車禍去世；詎料低處未算低，跟他感情要好的胞妹又告患上白血病，抗癌極盡艱辛，也觸發男神不再視爭名逐利為人生最大目標。拍罷《22世紀殺人網絡》後，他把七成片酬捐給治療白血病的機構。

此後男神活得低調，更不時傳出他跟流浪漢分享食物、在機場為行李超重卻冇錢找數的陌生人付款等善舉，就連電影幕後人員財困，他都義不容辭伸出援手，有情有義，被譽為荷里活最後一個暖男。

前半生大起大落，後半生覓得真愛告別悲情，男神人美心善有好報，現在才是人生新一頁！