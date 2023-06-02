東方日報C1：楊冪冇陪女慶生　劉愷威：小糯米最黐我

內地女星楊冪3月時曾被拍得來港，當時有指來港探女兒小糯米的她，遭前老爺「踢爆」指不知情，昨日是小糯米的9歲生日，亦是兒童節，楊冪工作室發了她攬着小蜜蜂的相片，而楊冪定位更顯示在港，原以為她來港跟女兒慶生，但原來都只是「美麗的誤會」。而劉愷威接受本報獨家專訪時，大爆女兒開始貪靚，黐身黐到暈。

藝人劉愷威與楊冪自2018年離婚後，各自安好，女兒小糯米一直留在香港由劉愷威照顧，去年他亦跟內地女星李曉峰大方認愛，女方更指融入劉家，雖然之前李曉峰被指有孕，但日前出席活動fit爆的她以行動闢謠。至於楊冪經過3年疫情後，今年3月時曾攜同父母來港，更被拍得拿着不少禮物，因而被猜測是否探望女兒小糯米，但原來都是過門不入，對此前老爺劉丹亦表明毫不知情。

昨日6月1日乃兒童節，亦正值是小糯米踏入9歲生日，楊冪工作室昨日更新了社交平台動態，上載多張楊冪攬着小蜜蜂公仔的照片，當中更有一些小朋友圖書及花束，正當網民都醒起是小糯米生日，亦見楊冪定位在香港時，即留言問她是否為小糯米慶生，但原來只是「美麗的誤會」，有網民踢爆這些都是之前工作室探訪孤獨症兒童時送給他們的禮物，花束亦只是送給那兒的老師。

母女冇見3年

據知楊冪與女兒的見面次數少之又少，以往農曆新年或小糯米生日，她都會來港跟女兒見一見面，但經過疫情3年多，據知她已沒有再見小糯米，一直埋首她的工作，幸而小糯米性格開朗，現時於父親劉愷威、爺爺及嫲嫲的陪伴及愛護下，開心健康的成長。

劉愷威昨日接受本報獨家訪問，被問到如何跟女兒慶祝時，他說：「今日佢都要返學，依家每日我都會接佢返學、放學，聽朝佢都要早起身，所以今晚都係一家人食吓飯。」他又指小糯米現時開始有自己世界，更開始貪靚，故生日都會送一些自製首飾小玩意給她。說到前世情人，劉愷威更冧到爆，他謂：「佢依家黐到我爆炸，佢最驚係我，但最黐嘅都係我，晚晚都要我陪佢瞓。（大個咗唔黐你！）依家先9歲冇咁快啩！再過2年就唔知嘞！到時先再算，享受住被需要嘅感覺先。」

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