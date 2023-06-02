天灸：很多人不知道的好處

在春夏較為高溫的氣候下溫養陽氣、在秋冬較為寒冷的氣候下滋養陰份，而三伏天灸就最能體現出這項養生特點的外治法。(客戶提供)

【特約報道】《黃帝內經》中描述的其中一個重要觀念「天人合一」一直影響着整個中醫理論的發展，是指人與天地相應、與四時相符，無論是用藥、針灸、食療、養生各方面都有着天人合一的思想。當中養生上就由此引伸出「春夏養陽、秋冬養陰」的思維：在春夏較為高溫的氣候下溫養陽氣、在秋冬較為寒冷的氣候下滋養陰份，三伏天灸就是最能體現出這項養生特點的外治法。

三伏天灸在一年最炎熱的日子，利用溫熱而具刺激性的中藥熬製成藥餅，根據不同體質或治病需求敷貼在不同穴位上，能有效改善寒性體質或陽氣不足或衰退而形成的疾病。

天灸最多為人知的功效是改善鼻敏感，但其實還可以改善許多其他都市人常見的毛病，以下為大家分享3項。

1.胃痛

形成胃痛胃脹的原因十分多樣，其中有受到日常飲食習慣影響，雪糕、冷飲、甜品等生冷寒涼食品都可令脾陽受損，無力消化食物，從而引發胃痛不舒。另一方面，先天不足，脾腎陽虛亦可致胃部消化無力，陰盛則內寒發展為胃部冷痛不堪，以上兩種皆可透過三伏天溫熱療法，補火助陽化解寒邪，溫養脾胃減輕胃痛情況。

2.經痛

中醫有不榮則痛的觀念，女士月經來潮損耗血份，血不足則來經不順甚至血海空虛，令胞脈失養發為痛經。而來經不順或會令血瘀形成，血不通則為瘀，再加重原本的痛經現象。利用三伏天補腎健脾令改善氣血化生，則可令每月耗損的血液得以補充，同時陽氣充實改善自身化瘀行滯的能力。

3.夜尿

腎氣腎陽隨着年紀漸大日漸衰退，腎氣不固令封藏固攝無力，膀胱失約，表現為小便頻數，尤以夜間為甚，夜尿增多同時令睡眠質素下降，更顯神疲乏力，如不針對處理或可發展成遺尿或遺精。三伏天可針對以上症狀，補腎益氣，助陽固攝，令夜尿情況得到改善，令睡眠不再受擾。

中醫強調治未病，在發生衰退或病變之前，以三伏天調養氣血、扶助正氣，是防病養生的一大途徑。

Angel Care健兒安駐診註冊中醫師透過望聞問切，掌握內在體質狀況，辨證施治，幫助調理內在，改善「氣、血、陰、陽」，從而強身健體，養出好氣色。

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。