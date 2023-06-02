靠小背心上位家底豐厚　伍樂怡宣布退出娛樂圈

無綫小花伍樂怡（Kelly）近年備受力捧，於《超能使者》及《隱形戰隊》等劇集經常背心短褲戰鬥格出動，因身材養眼成功上位！不過日前Kelly就突然在社交平台發文宣布退出娛樂圈，並專注搞自家生意：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

佢就提到自己好享受現時的生活，自由的做佢想做嘅事，包括自己生意等：「總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受着每天的忙碌，開心地努力拚搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」

2017年參選港姐後入行嘅伍樂怡，曾參演不少劇集，包括《星空下的仁醫》「護士Bobo」、《金宵大廈2》「Suki」、《超能使者》「阿七」等，當中佢喺《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤一角，成功入屋兼升做女主角，深受網民追捧。據知加拿大回流返港嘅佢，家境富裕，爸爸同大哥經營內衣生意，進駐內地多間大型連鎖店及遠銷至世界各地，每年營業額達500萬美金（約3,916萬港元）。

近年佢就自己創業，先後創立滑水衣品牌及與哥哥合資開設健康Bagel網店。感情方面則於2021年被爆與經營家族生意嘅富二代Fred拍拖，據知Fred同是商人，名下多生意，但兩人低調處理感情事，平時於社交平台隻字不提男友，但感情穩定。