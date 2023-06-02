「白手興家女性排行榜」公布 奧普拉冧莊25億美元身家冠絕女星

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）昨日公布年度「百大美國最富有白手興家女性」排行榜，結果美國家居建築材料公司老闆Diane Hendricks以150億美元（約1,174億港元）身家繼續冧莊No.1。而美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）亦以25億美元（約196億港元）身家由去年第10位跌至排第13位，仍然繼續成為排名最高的演藝名人。

至於即將再為人母的35歲天后Rihanna，連續第4年上榜，以14億美元（約110億港元）身家跳升1級排20位。一如過往，她的主要收入來自自家化妝品牌！除了Rihanna之外，Taylor Swift、莎蓮迪安（Celine Dion）、麥當娜（Madonna）以及Beyonce 「4大天后」都繼續留在「娛樂界名人」10大位置！

而影視界方面，美國真人騷女王Kim Kardashian繼續以12億美元（約94億港元）身家排21位成為影視界最富有女星。至於她的同母異父妹妹Kylie Jenner就以6.8億美元（約53.24億港元）排在38位。至於電影界方面，奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）就以4.4億美元（約34.45億港元）排59位，力壓芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）成為電影界最疊水女星！