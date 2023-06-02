叫事務所停止造謠　EXO-CBX強調不退團：會繼續參加組合活動

韓國男團EXO小分隊EXO-CBX成員伯賢、Xiumin與Chen昨日（1日）突然透過律師發聲明，宣布與SM事務所解約，聲明指SM事務所多次拒絕提供收益分配證明，加上要求他們簽訂長達17至18年的奴隸合約，令他們不得不提出解約，SM事務所則指相信有外界勢力背後中傷公司，以圖說服3子過檔。

3子今日（2日）透過代表律師表示：「對於SM表示懷疑有外界勢力的回應，藝人的心情非常低落，藝人們懂得自己思考，也懂得自己行動，他們決定要求提供結算資料和尋回自己的權利，是花了很長時間苦惱和考慮，絕對沒有外界勢力介入，伯賢、Xiumin和Chen現時除了與SM的合約之外，從來沒有嘗試與其他事務所簽約，請SM停止造謠。」

EXO原定於7月至8月左右合體出碟，3人強調即使與SM解約，仍會尋求方法與其他EXO成員繼續一起活動：「今後無論法律問題會以甚麼形式結束，他們作為EXO的一員也會努力和誠實地參與組合的活動。」

昨日有指曾與3子接觸的是Big Planet Made事務所，因任職社內理事的男歌手MC Mong曾與3子見面，不過其後Big Planet Made指MC Mong已不是社內理事，而MC Mong今日亦發聲明否認曾說服3子過檔：「他只是作為歌謠界的前後輩，與伯賢有交情，從來沒有利用個人的交情作出任何引進藝人的行為。」MC Mong更指對於散布謠言的行為，他將會透過代表律師採取法律行動，希望不會再有人受到傷害。