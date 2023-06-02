度假季節來臨　編織時尚清涼感

暑意來襲，相信大家都有假期出遊的打算，去沙灘、海島與陽光玩遊戲。而草編單品最適合度假時着用，包括編織手袋、草帽、服裝等。用植物編織而成的飾品，無論是視覺還是手感上都自帶清新涼感，是不少名人夏日打卡必備單品。

彩色草編變奏曲

今日夏季，色彩繽紛的草編穿搭才是至潮表現。MARNI 與 No Vacancy Inn 合作推出夏季聯乘系列，將服飾化身為畫布呈現繽紛色彩。系列共有男女裝、配飾及鞋履，設計糅合別致印花圖案、層次感拼布和飄逸版型。當中的迷你水桶手袋、Marcel手袋、鏤空草帽、漁夫帽、涼鞋等單品都採用了拉菲草編織工藝，還搭配了海洋元素與斑斕色彩，讓大家充分感受到夏日小島韻味。

自然米色草編手袋

自然色系的編織手袋無論是搭配泳衣，還是寬鬆的棉麻服裝都十分合適。就如Miumiu推出的由拉菲草、柳條等物料編織而成手袋款式，沒有獨特的顏色設計，延續設計品牌標誌手袋的輪廓，在優雅風格的基礎上增添了幾分夏日活潑感。另一款以鉤針編織設計的Hobo手袋，也是使用了同樣的自然色系設計，充滿涼爽夏日風情，能夠搭配任何夏季服飾。