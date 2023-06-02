懷舊美食風潮　大玩集體回憶

香港人愛嘗新，坊間餐廳經常推陳出新，美味而經典的菜式，備受食客追捧，近排多間餐廳推出懷舊風味的主題菜式，除有新店以懷舊風作主題設計，帶來傳統的經典菜餚之餘，還有茶餐廳美食、大牌檔小炒等，為懷舊美食添上新意。

搞鬼大牌檔小炒

想吃地道小炒，以前總會到露天或街市熟食中心的大牌檔，開支啤酒慢慢歎，不過近年熱鬧的大牌檔文化漸漸消失，令人唏噓。尖沙咀新開的「港久新街」以港式大牌檔作設計主題，內裏有80及90年代流行的「走鬼檔」裝潢，天花和牆身配綠色鐵皮、帆布帳篷等，呈現街道茶檔的風味，其他霓虹燈燈飾、熟食檔、車仔檔等設計，氣氛濃烈。餐廳供應各式各樣的大牌檔及地道美食，包括艇家避風塘炒蟹、大廚脆皮鹹豬手、潮式滷水拼盤、港式串燒、雞蛋焗魚腸。午市碗仔餸套餐則有多款如梅菜扣肉、魚香茄子和菠蘿咕嚕肉等港式小菜，配米飯或粉麵都咁夾。因應新開張，由即日至7月9日於店內消費滿指定金額，可獲刮刮卡1張，隨時有機會贏取不同的美食獎品。此外，即日至6月30日期間，外賣或堂食都有85折（刮刮卡和85折優惠不能同時使用）。

大澳古早風味

有港版威尼斯之稱的大澳，是不少假日或拍片的好去處，當區亦有不少美食名物，蝦醬蝦乾等就是，而將當區蝦滷美食引入大埔市區的「巡Ceon．蝦滷粉皮」，店主將童年於大澳生活時外婆手作的味道重現，將鹹香十足的蝦滷結合粉皮，炮製成多款人氣的「Hello．粉皮」，最近推出全新湯底及麵食口味，包括酸菜和麻辣湯底，以及黑醬油拌麵系列，大家可以自選Q彈粉皮、健康薯粉或彈牙油麵配上滑溜魚片、手撕雞、牛肉、鴨肉或炸醬等5款配料。當然，還有王牌大熱的大澳仔炒粉皮及蟹老闆炒粉皮，配上自家製小食「巡味菜脯皇」及油漬瀨尿蝦乾等，一次過食到大澳古早風味及新派滋味。

舊香港滋味

來到灣仔，有很多舊式小店，街頭川流不息很熱鬧。早前在灣仔開業的瀾之茶居，裝潢走懷舊路線，花紋地磚、木製玻璃窗等打造的冰室風貌，再加上90年代電影海報、旗袍、各式黑膠唱片等裝飾，分外有格調。食物主打點心和粵菜，選用脆口菠蘿皮打造的甘哥叉燒餐包，皮薄餡脆。另外有排骨陳村粉、醉轉彎、七味豆腐、順德籠仔蒸雞飯和西施魚湯等美食，邊吃邊欣賞周遭的布置，恍如時空交錯。

老字號重生

這幾年，很多老店因耐不住租金或經營壓力而結業，幸好亦有些小店能順利回歸。快樂餅店和順景茶餐廳早前結業，幸好最近在銅鑼灣聯合開設快樂．順景冰室，繼續為大家提供懷舊的味道，當中包括懷舊忌廉筒、紅豆沙翁、椰絲奶油包、焗豬扒豬和生炸雞髀等，再來一杯茶走或雪糕紅豆冰，快活過神仙。餐廳亦與時並進，推出特色菠蘿包系列、八色湯底刀削麵等新菜式，為食客帶來驚喜。

3點3下午茶

以前有很多行業，每日下午3點3就有飲下午茶的傳統。沙田香港永年・車仔麵・茶冰廳早前推出「3點3・過三關下午茶」，茶點以港式街頭美食作靈感，九宮木盒內擺放了椒鹽炸燒賣、咖喱辣魚蛋、酥脆懷舊蝦多士、魚肉煎釀三寶串、生菜魚肉和混醬腸粉，甜點有冬蓉老婆餅、三色啫喱糖和紅豆西多士，每款食物都別具情懷。下午茶還包括有「O」及「X」牙籤，和朋友享用茶點後，可即時玩井字過三關，體味兒時遊戲最好不過。

傳統零食變身

對父母一輩來講，小時候的零食選擇不多，鹹香的齋燒鵝可謂相當受歡迎。60年代已有名氣的華園食品，當時推出多款受人氣小食，最為人熟悉就是齋燒鵝及沙嗲牛肉片。近日品牌和鋒味同萌合作，以招牌的柱侯齋燒鵝來打造新口味爆谷，爆谷香脆口感和齋燒鵝原來相當夾，新舊交融富創意。另一款香辣味以本地傳統風味零食作靈感而成，辛香惹味，同樣令大家感受到不一樣的懷舊滋味。