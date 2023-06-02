林明禎生日正日照開工　自嘲Job多全因身價低

馬來西亞女神林明禎近年成為廣告商寵兒，工作接唔停，昨日（1日）33歲生日，也是在工作中度過，她在社交網甫文：「近日爆炸忙碌，雖然在工作中度過生日，但爆炸幸福！爆炸快樂！爆炸健康！」今日（2日）她又現身時尚活動，穿着一身繽紛裝束，笑言33是自己的幸運數字，希望今年好運，生日願望想多做與慈善有關的工作，提到早前便到西貢出海拍攝宣揚環保，鍾意晒太陽的她，不怕晒黑，但有時因工作需要才要變白。「昨日做完嘢喺屋企瞓覺，因為呢幾日都唔夠瞓，每日只瞓得4小時，工作時間好長。」笑言工作多因為身價便宜，之後又要忙於拍攝電影。

她透露生日共收到3個蛋糕，又有花，現時單身，問是否追求者送花，她笑言花是女粉絲所送：「今年冇特別慶祝，生日希望好好休息，無人約可能知我要工作，（定係請人食檸檬？）唔好問。」她表示剛搬了新居，不再住酒店，租住新地方較大放置東西，但仍不習慣，因地方太細，她目標希望可以在香港置業，想買獨立屋：「我馬來西亞間屋係獨立屋，有花園可以種木瓜和菠蘿。」為了達成上車夢，工作忙到連跟朋友出街食飯也無時間，只想爭取時間瞓覺養精蓄銳，再努力工作，故暫時不想拍拖，但笑言：「下年先拍拖。」