張寶兒佗B逾3個月　無懼犯禁着4吋高跟鞋

藝人張寶兒今日（2日）出席《2023香港小姐競選》全球招募最後召集記者會，昨日在社交網公布懷孕的寶兒以4吋高跟鞋上陣，有孕逾3個月的她仍未見肚，講到犯禁穿高跟鞋，她笑言：「受過港姐訓練，所以企得隱，我本身係着拖鞋，嚟到現場先換高跟鞋，呢對難都好隱陣。（有冇問准老公袁偉豪？）依家還好，慢慢行囉，不過拎重嘢或者跨過障礙物，佢就會問我做乜同捉住我。」

問到為何選擇昨日六一兒童節公佈，她解釋因昨日剛看完醫生，醫生稱情況穩定，故即時上網跟大家分享。寶兒指妊娠反應軒輕微，只有少許胃脹及嘔吐，但胃口就改變了：「食得清淡咗，同鍾意冇乜調味，食好多澱粉質。」至於會否停工？她坦言等公司安排，最緊要工作本身安全，自己不介意開工，因為怕悶。問到老公是否十分緊張？她說：「佢知道我會照顧自己。（預計生幾個？）暫時生住一個試吓水溫先。（今次懷孕係計劃之內？）一直都想要，但就冇認真去計劃同執行，覺得隨緣，啱嘅時候就會有。（之前喺內地工作時製造？）應該唔係，嗰段時間好忙，周圍飛。（依家要停飛？）近期喺屋企，休息多啲。（準備咗BB嘢未？）要先執屋，不過盡量都唔想郁到老公嘅工作室同我嘅衣帽間。」

她透露暫時未為BB改乳名，由於粉絲愛以袁寶來稱呼她與老公，故BB暫名袁寶寶，已有不少朋友及網民在社交平台分享懷孕經驗等等。