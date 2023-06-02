靈敢侶情：識少少扮代表

記得十年前，Jamie Oliver在煮食節目中用薑入饌，結果被一群香港人罵到七彩。

罵甚麼？關乎他去薑皮的方法。他用了刀切，而不是削，於是沒了很多薑肉，所以被罵不懂中式菜、浪費、知少少扮代表等等。

首先，Oliver是西廚，西餐切菜的方法、以條狀去說，分成Chiffonade（幼絲）、Julienne（絲）、Allumette（幼條）、Bâtonnet（中條）、Baton（粗條）。動工前，廚師會將不規則的蔬果修邊成工整的柱狀，然後按粗幼需要，以厘米或毫米去切成條（或粒）。如果略懂西餐備料，應該都會聯想到Oliver不過是用了修邊切菜的方法去切薑。

實情用刀切薑皮這個做法，並非只有Oliver一人。早年西方開始用薑入饌，一眾名廚包括不少港人都崇拜的Gordon Ramsay，都是用刀切薑皮，後來才漸漸改用鐵匙去削。

其實，別人如非欣賞，何解要煮某個地方的食物？我作為廚師，每次見到西方人煮中式或港式菜，不論煮得是否正統，我都會留言說「感謝欣賞」，如我剛好有小貼士，更會跟對方分享。因為，要別人認識繼而喜歡自己的地方，食物是其中的重要元素。

所以，當外地人煮自己地方的食物，而他又不是有意圖作出侮辱或取笑，怎麼要罵？當我們都有將歐包改到鬆軟、在Pizza加入叉燒和菠蘿的時候，怎麼我們這樣做就叫致敬，別人動塊薑皮就叫弱智？

可惜，實在有太多人識少少扮代表，認為寸嘴就叫型，但型完對社會根本沒有貢獻。如果真的喜歡香港，可以去拍自己認為正統的菜式，假如沒有行動但又要罵願意落手去做的人，你跟只會指手畫腳的人有何分別？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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