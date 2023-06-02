陳庭欣低胸裝壓場　劉穎鏇認有聽聞伍樂怡轉行

藝人陳庭欣（Toby）與劉穎鏇（Tiffany）今日（2日）出席《2023香港小姐競選》全球招募最後召集記者會，Toby以低胸裝性感上陣，她自嘲自己參選港姐的年份有點久遠，擔心之後未有機會出席，故特別盛裝到場，又慶幸身材沒大轉變，但直言要下苦功維持：「參選嗰時比依家更加瘦，當年去印度拍外景，真係好辛苦，去印度前仲畀人話係包包臉，去完印度就中咗瘦降，好在個降到依家仲有威力。」

至於Tiffany當年參選港姐就在日本及澳門拍外景，她稱感覺難忘又開心：「我第一次出埠，行程好充實，最記得要着住劍道衫喺水中揮木劍，全身濕晒，連妝都融埋。（會唔會叫朋友參選？）應該冇機會，因為我喺香港嘅朋友全部都係圈中人，海外朋友就唔識講廣東話。」她指當年自己參選港姐前只告知了父母，不敢告訴朋友，事後身邊朋友對她參選都感到不可思議。另外，提到好友伍樂怡在社交平台公布決定退出娛樂圈專心從商，她坦言有聽對方略略提過：「佢冇講實會退出定係繼續，我未睇到佢嘅社交網，我之後都會搵佢關心吓。不過至少佢有喺呢行試過同經歷過，可能佢有其他方面想試。（戥佢可惜？）佢應該清楚自己想做乜。」