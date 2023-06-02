Jeremy劇透個人騷有新歌　笑指未有兄弟自薦做嘉賓

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今日（2日）現身尖沙咀，為將於8月30舉行的個人騷舉行記者會，吸引近百粉絲手持鮮花及各式應援物到場支持，大會亦有安排粉絲進入會場與偶像合照，會上亦公布了Jeremy為音樂會拍攝的兩款造型海報，他亦表示會於騷前推出新歌。首次舉行個人騷的他表示期待已久：「等咗好耐，歌單、流程已經度好晒。（會唱新歌？）會有新歌、我鍾意唱嘅歌，同埋大家估唔到我會唱嘅歌。」他笑言想保持神秘，故不能劇透太多。

12子早前忙拍電影《12怪盜》，Jeremy表示電影剛順利煞科，因此除了拍攝MIRROR的綜藝節目外，其餘時間可開始專心為個唱準備：「會有好多跳唱環節，舞蹈方面除咗有一貫風格，亦都想多啲Man啲、似MIRROR多啲嘅有型啲嘅。（騷肌？）都努力緊嘅，希望點都有少少。（練咗幾多嚿腹肌？）0嚿，哈哈！所以腹肌冇乜機會啦，可能騷手臂，睇吓到時進度啦。」

他指以往開騷有其他11位隊友同場，坦言今次一個人有點「驚驚哋」：「之前佢哋做緊嘅時候我有時間唞下，但今次係自己唱晒成個歌單真係要練氣，依家有努力跑步。（有冇搵人請教？）有問過吳林峰，佢話最緊要識得分配力量，邊啲位慳力邊啲位用力，如果唔係你全場不停爆去到尾會好攰。」問到會否邀請嘉賓或隊友上台助陣，他表示暫時未定，笑指未有兄弟向他敲門要求擔任嘉賓。

他坦言自己從未想過這麼快會有個人騷：「認真嘅，真係冇諗住咁快開，正如我話花姐Send message畀我嗰陣，我都以為佢Send錯，佢同我講嗰陣係今年年頭，我只出咗三首歌，點開個人音樂會？但如果有咁嘅機會，點解唔把握，畀大家睇到我係值得有呢個機會。（因為有呢個騷，所以公司唔安排你開個人演唱會？）唔知，呢個係公司安排，我都冇認真問，當我知道有騷我已經好開心，有冇都好，我都未覺得自己今年一定要有嘅，始終其他兄弟Solo咗2、3年，佢哋多我好多歌又多我好多經驗，畀我開騷係更加着數同容易，我可以去支持已經好開心，今日有自己音樂會真係真係一個Bonus。（唔怕等？）唔怕，最緊要係堅持，堅持就要等。」