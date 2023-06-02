Huracán Sterrato限量「越」級細牛

全球限量1,499輛、並且早已被認購一空的Huracán Sterrato，是林寶堅尼(Lamborghini) 首款配備 V10 引擎和四輪驅動的全地形超級跑車。繼今年2月在意大利阿爾卑斯山一處滑雪勝地證明其在冰雪上的實力之後，早前又在美國加州Coachella Valley 一次過征服沙地、泥濘、碎石及傳統柏油路面，盡展其非凡的全地形越野能力。

這輛「越」級細牛是以Huracán EVO為基礎打造，車載最新版LDVI系統（Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics），除了具備STRADA(道路)、SPORT(運動)模式之外，還加入適用於低抓地力環境的RALLY(越野拉力)駕駛模式；車身離地距則較Huracán EVO多44mm，前及後輪距亦分別增30mm和34mm，以確保可提供更大的懸掛行程。所搭載的5.2L V10自然吸氣引擎，能輸出高達610 CV的強勁動力，在6,500rpm的轉速時可達到560Nm的峰值扭力，配搭7前速雙離合器波箱及帶後機械自鎖差速器的電控全輪驅動系統(Haldex gen. V) ，能在未鋪砌和沙質表面上提供最佳性能，從靜止加速至100km/h僅需3.4秒 ，最高時速達到260 km/h。

制動方面，配有前六後四活塞的鋁製一體式鍛造卡鉗及交叉鑽孔碳陶瓷通風煞車碟，前碟直徑380mm，厚度38mm，後碟直徑356mm，厚度32 mm。腳下的19吋輪圈套上由Bridgestone特別定制，前235/40 R19、後285/40 R19的 Dueler AT002 越野防爆胎，胎面花紋經過優化設計，能在任何路面和任何條件下提供完美的抓地力，保持出色的操控性和高速性能，兼能在發生爆胎時，保證在0壓力下以80km/h的速度行駛至少80km。此外，專屬LED射燈、鋁製前車底保護板、車頂進氣口、行李頂架、越野側裙、輪拱保護板及車尾擴散器等都是專為越野駕駛而設。

車廂配置亦有注入一些越野元素和功能，包括在軚環底部的駕駛模式切換器加入RALLY模式，並在儀錶板首度加入有齊傾斜和俯仰角度、指南針、經緯度坐標及轉向角等越野資訊的數碼化顯示。車載帶有聯網功能的遙測系統，允許駕駛者通過UNICA 應用程式進行遠程控制(例如：遠程速度監控和將目的地位置直接發送到導航系統)、監控性能和分析數據，並可配合Apple Watch 將心率資訊與車載遙測系統同步，兼可通過Lamborghini Drive Recorder行車紀錄儀幫你將該次駕駛體驗記錄下來，並儲存在UNICA應用程式的數據儲存庫內。