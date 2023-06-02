周柏豪疑似沖涼照流出　曾自爆更衣室內被偷拍

歌手周柏豪疑似沖涼照網上流出！近日網上忽然出現兩張疑似周柏豪全裸現身公共浴室嘅相，網友為之吃驚，雖然部分人估計係AI改圖，不過同時亦有網民翻出周柏豪2018年時曾自爆更衣室內被偷拍，但當時未有照片流出，未知係咪同一單事件。

周柏豪2018年曾發千字文，指參與籃球比賽後，喺體育館更衣室換衫時，於門口位置被偷拍，由於在更衣室偷拍屬嚴重罪行，他當時大聲喝止對方，肇事者想即時逃跑逃離現場，他對該名當時只得18歲的年輕人表示：「你已是成年人 ，你要清楚知道自己能夠做甚麼 不能做甚麼。」不過目擊者反而要求周柏豪唔好搞事，勸佢放過該年輕人，令佢火上加油：「這是很嚴重的罪行，本身在更衣室內拍照已經是禁止的，而該人在我更衣時候偷拍我，這更是不能夠接受的。任何人也不應在對方未被同意的情況下拍照，我要質問他，當然我是因為我要保護我自己，但另一層面也要讓他知道這是極為嚴重的問題。」

當時周柏豪認為要令該年輕人知道偷拍嘅嚴重性，以免釀成下一次偷拍或更嚴重罪行：「這個我不能接受，更不能容忍。」而最後佢指自己確認對方已將所有偷拍嘅照片刪除後，並得到對方道歉便放過對方。不過由於周柏豪數年前曾清空社交網，此帖文已被刪除。

周柏豪經理人公司就此事回應東網：「我哋已經聯絡咗律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我哋會保留一切的法律追究權力。多謝大家關心。」