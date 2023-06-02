華潤物業與東華三院　簽署全面伙伴合作協議　攜手傳承中華優秀文化

【特約報道】創立於1870年的東華三院是香港歷史最悠久及規模最大的慈善機構，一直致力為大眾提供多元化服務，近日與華潤物業在香港簽署的全面伙伴合作協議，藉此加強雙方在綜合社區服務、青少年教育、青年就業輔助及其他方面的合作，以實現「攜手同心、傳承善道、雙華並進、鑄福香江」的共同目標。

優勢互補 創美好未來

簽署儀式由華潤物業董事總經理張偉與東華三院癸卯年主席韋浩文作為雙方代表簽署合作協議，雙方見證嘉賓有香港中資企業協會總裁、香港中資企業慈善基金理事長于曉，華潤集團副總經理、董事會秘書、華潤慈善基金會理事長藍屹，華潤物業有限公司董事長包燕飛，華潤慈善基金會副理事長楊勇，華潤集團職工聯誼會執行副會長劉宜朋，以及華潤物業香港業務發展部總經理黎婉貞，聯同東華三院癸卯年第三副主席曾慶業、第四副主席蔡加怡、第五副主席伍怡及東華三院行政總監蘇祐安。東華三院癸卯年董事局總理與華潤物業旗下義工平台—「潤愛同行」的代表等一同出席了簽約儀式。

雙方將以香港民生所需為理念，以社會可持續發展為初衷，以華潤物業及華潤集團多樣化業務作為平台，東華三院多元化的社會服務作為為載體，同心協力，優勢互補，共創香港更美好的未來。

攜手合作 照顧民生所需

華潤物業作為華潤集團旗下唯一專注香港民生服務的一級利潤中心，紮根香港，於香港市場競爭環境中不斷壯大。為實踐與社會大眾共享發展成果的企業價值觀，華潤物業於2022年啟動了「潤愛同行」社區服務平台，為有需要的市民提供清潔、維修及護老等義工服務。華潤物業有限公司董事總經理張偉表示：「東華三院是香港歷史最悠久、規模最大、最具公信力的慈善機構之一，在香港社會深受推崇。我們非常榮幸可以和東華三院結成伙伴關係，開展全面合作。希望利用華潤物業旗下『專業物管服務』和『潤愛同行』兩大優勢，配合華潤集團在大灣區以及全國的民生產業資源，攜手與東華三院建立首階段合作，致力打造關注民生、提升社會福祉的社會服務平台，傳承中華優秀文化、培育愛港愛國人才的文化教育平台，以及專注香港青年職業規劃發展的央企實踐平台。同時，我們衷心感謝中企協對我們的信任和支持。未來，我們也會根據政策和大眾的需求，持續優化各個合作項目，將這三個平台打造成加深香港與內地溝通交流的橋樑和紐帶。」

東華三院多年來堅守「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命，持續在本港醫療衞生、教育、社會服務、歷史文化保育及公共服務等範疇開創新里程。東華三院癸卯年主席韋浩文說：「東華三院服務香港市民153年，一直有賴社會各界友好企業的大力支持，推動東華三院各項服務的持續發展。我們很榮幸與華潤物業成為全面合作伙伴，這標誌著東華三院與華潤物業在服務香港、造福國家上再邁前一步，我們期待與華潤攜手並進，在社會服務、青年發展、中華文化傳承等平台作深度合作，以滿足民生所需。」

首階段三大框架 關注基層及青少年

今次華潤物業與東華三院的合作旨在惠及民生，服務基層，關注青少年教育和職業發展，積極服務香港，融入國家發展大局。首階段合作包括三大框架：首先積極回應政府各項民生、青年、房屋以及扶貧政策和計劃，透過華潤物業專業優質的物管服務，結合東華三院多元化的社會服務及公共服務平台，並利用華潤集團多元化業務為香港市民提供「醫、食、住、行」等相關服務及支援。第二是於今年中秋時節由華潤物業聯合東華三院旗下18間中學舉辦的「華菁杯」聯校羽毛球賽，通過體育活動強健青少年的體魄與精神，為他們帶來健康美好的生活，同時慶祝傳統佳節、迎接國慶盛事，弘揚華夏文化。最後，東華三院社會服務團隊與「潤愛同行」義工平台緊密合作，為香港市民提供更優質全面的社區義工服務，並利用雙方資源，深入參與政府完善社區的工作，為香港的繁榮穩定和市民安居樂業作出貢獻。