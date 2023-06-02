蕭正楠首度做老竇　有冼靖峰咁大個仔

藝人蕭正楠（阿蕭）及冼靖峰（Archie）今日（2日）為新劇《神耆小子》進行拜神儀式，兩人在劇中飾演父子，阿蕭稱今次首度演父親角色，笑言：「瞓醒就有個咁大嘅仔，（接受唔到？）都要接受，好在冇咗湊小朋友嘅過程，唔使餵奶同換尿片。戲中我哋嘅關係似兄弟，大家互相照顧。」Archie透露今次是他首演正劇，挑戰甚大，難免有壓力：「我知道阿蕭係好犀利嘅前輩，會努力去學習。（驚唔驚畀人鬧？）驚，我開工咗一日，感覺還好，都有畀人鬧嘅心理準備。」他稱事前有做足功課，並為上鏡而積極減肥，靠清淡飲食及健身，至今減了15公斤。

問到作為前輩的阿蕭可有過幾招給Archie？他指不用刻意教，在現場跟前輩合作便自然學到，最好從工作中學習。他又大讚對方乖仔，早前他與伍仲衡及區永權開音樂會，Archie也有送上花籃：「佢種落咗好多嘢，失會好錫佢。下次去內地開演唱會，可以帶埋佢去。」他透露繼5月在廣州演出後，7月中會到順德及江門開個唱，之後再到澳門及香港演出，問到太太黃翠如會否撐場？他說：「廣州站佢有上台送花畀我，係全晚最大掌聲。（依家翠如喺邊？）佢喺科索沃拍節目，曬到變咗黑妹，佢話當地有個導遊好風趣，如果係靚仔就大鑊！」

至於傅嘉莉（Kelly）在劇中與蕭正楠飾演情侶，曹永廉則演其哥哥，兩名對手出名搞笑，她自認忍不到笑，但很期待跟大家一齊玩。Kelly有感今年是收成期，除了有劇集出街外，又考獲英國寶石鑑證文憑，年底將赴英國取證書，問她是否有意轉行？她否認：「唔係，希望可以兼顧兩邊發展，演戲之外做吓寶石生意，我有喺網上賣瑪瑙，近年瑪瑙升值咗4、5倍，有好多朋友幫襯，仲有啲美國客。」她期望將來可跟商場合作做期間限定店，以及修讀鑽石監證文憑。