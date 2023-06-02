本日日本：日皇心水脆餅　聯乘Sanrio大堆頭

提到日本手信，一定會想到GATEAU FESTA HARADA的法式麵包脆餅Gâteau Rusk GOUTER de ROI，早於1901年於群馬縣創立，酥脆口感令人一試難忘，據稱一年可賣出三億片，連日本天皇都愛吃。Gâteau Rusk GOUTER de ROI最近跟Sanrio的角色聯名，推出11個角色的限定鐵盒包裝，搶攻粉絲們的荷包！入選的角色分別有My Melody、玉桂狗、Kuromi、布甸狗、Little Twin Stars、Pochacco、Kero Kero Keroppi、 梳乎蛋與小水怪，還有另外兩款只於官網發售的三文魚片KIRIMI 醬和Melody的朋友小羊My Sweet Piano，陣容鼎盛。每個鐵盒中的麵包脆餅更有4款不同圖案的包裝，如果想買多幾款，更有4罐裝與6罐裝的大型禮盒組合，送禮一流，即日起至8月下旬於GATEAU FESTA HARADA日本門市及Sanrio Shop有售。每盒（6包裝，每包2片）售864日圓（約HK$49），4盒裝售3,456日圓（約HK$197）、6盒裝售5,184日圓（約HK$295）。