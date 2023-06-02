【營事檔案】抹茶乳酪雙層蛋糕

抹茶乳酪雙層蛋糕是一款結合了朱古力蛋糕以及抹荐乳酪的美味點心，雙重口感細膩濃郁，甜度適中。這款蛋糕由朱古力口味的布朗尼蛋糕，加上上層抹茶乳酪組成，整體外觀由深至淺，綠色配上啡色非常誘人。除了美味外，抹茶及乳酪等也具有一定的營養價值，加上低糖低油的配分，就自然食得更放心。

抹茶更能抗氧化

抹茶是綠茶的一種綠茶，有著濃烈的香氣和濃郁的口感，比起一般綠茶的清晰茶湯不同，抹茶相對茶湯較混淆。而抹茶當中主要的營養價值是其豐富的茶多酚含量，它是一種天然的抗氧化劑，能夠有效避免自由基的產生和細胞損傷，對於延緩衰老、預防癌症等都有很好的效果。與綠茶相比，抹茶是由整株茶葉加工製成的，因此當中的茶多酚含量更高，抗氧化效果更顯著。

乳酪有助打敗腸道惡菌

乳酪是一種含有豐富蛋白質及鈣的發酵食品。蛋白質及鈣有助人助修復肌肉及鞏固骨骼。除此之外，由於乳酪是發酵食品，因此當中含豐富的乳酸菌，它是一種對人體有益的細菌，在幫助維持腸道微生物平衡和提高體內免疫力等方面十分有幫助。乳酸菌會打敗一些潛在的有害菌，，從而控制有害菌的生長，保持腸道健康。

抹茶乳酪雙層蛋糕

材料：

黑朱古力 60克

植物油 20克

脫脂奶 70毫升

麵粉 50克

抹茶粉 20克

泡打粉 1/4茶匙

蛋 1隻

代糖 10克

粟粉 10克

乳酪 45克

做法：

1) 黑朱古力放入微波爐叮15秒，之後加入油、脫脂奶、麵粉、10克抹茶粉及泡打粉拌勻

2) 倒入焗盤，焗爐焗180度20鐘後放涼備用

3) 另外混合蛋、代糖、粟粉、乳酪及10克抹茶粉拌勻

4) 混合物倒入焗盤再焗15分鐘至凝固

5) 放入雪櫃雪1小時以上，脫模切件，完成

張穎心 (Stephanie) - 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。