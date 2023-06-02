Serrini聲演動畫電影：我係外向地內向的小女孩

動畫電影《元素大都會》將於暑假上映，粵語版特別請來一個「柔」一個「爆」的張敬軒（軒公）和Serrini首度合作配音，分別聲演主角水先生劉滴水（阿水）和火小姐苗小焰 （小焰），軒公和Serrini不約而同都覺得今次演繹的角色與自己性情相近，十分容易投入角色。軒公認為自己跟阿水一樣都是感性底，擅於表達情緒和內心的聲音：「我同好多水瓶座男仔一樣都十分易喊！」

Serrini亦笑說自己似足小焰，經常焫㷫別人：「不過我成日焫唔到人地，反而焫著自己！」Serrini強調自己跟角色一樣並非一味火爆：「我是一個外向地內向的小女孩！雖然成日好似好燥，但其實我好文靜！平時講嘢大大聲，但其實都有唔開心的時候。」

兩人合作得十分愉快，正如軒公雖然經常笑Serrini又嘈又煩，與愛靜的他似乎格格不入，但講到人生伴侶，他竟然都會選擇Serrini聲演的小焰，張敬軒表示：「自己感性底，好需要有人焫㷫我！小焰勝在有火，會同我擦出好多火花！」

Serrini同樣會視阿水為理想對象，她謂：「我覺得男性識得表達自己的情緒是非常重要的！我亦好鍾意阿水對世界那份天真和好奇心。」

說到配音期間的趣事，軒公笑說發現Serrini說話有口音，十足外國回來的「番書女」口音。而他自己就首度演繹了海豚音和煲滾水的怪聲，他謂：「今次配音讓我們在唱歌和舞台表演以外，通過角色盡情發揮我們聲音的潛能！」