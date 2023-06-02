【美女饕廚】Kaiseki篇

今日介紹一家位於中環萬宜大廈內的懷石料理店，餐廳外面是專門吃日式燒肉，裏面有一間獨立房間，就是專門吃壞石料理。因為座位不多，只有8個座位，所以預約比較困難，需提前預訂。感謝好友安排，能在這裏享受用餐。

在香港，Omakase餐廳比較多，而懷石料理比較少，其實兩者均是一種源於日本的傳統料理，後者以食物美學為核心，將食材和器皿和季節等元素相融合，形成了一種獨特的用餐體驗，不僅是一種味覺上的享受，還有一種文化和藝術上的講究，令人難以忘懷。

這餐廳整個空間簡潔而優雅，桌上擺放着傳統的日式陶瓷和仿古茶具，讓人感覺彷彿置身在日本。期待着季節性懷石的套餐，共8道菜。每一道菜都精心製作，呈現出精湛的廚藝和品味。每一道菜餚都注重食材的新鮮和原味，並在布局、色彩和口感上精心設計。

先來第一道菜的北海道毛蟹配粟米Mousse，先用熱水將新鮮毛蟹蒸熟拆肉，配上新鮮的日本時令蔬菜，讓人感受到清新爽口的口感，且色彩鮮艷，讓人食欲大開。

另一道是由熊本產稀少部位的三角和牛海膽壽司，一啖吃，肉燒至微微焦香後仍保留豐富肉汁，在甜美的紫海膽襯托下，更顯牛肉肉味濃郁，增添馥郁香氣。

第三道菜看似是簡單的一道菜，但是廚師利用了炒蛋7成的熟度，配上炸牛柳，牛柳裏面呈4成熟剛剛好，極度軟腍幼嫩，呈現出不同的層次感，讓人驚嘆不已。在用餐過程中，Chef Akira會詳細介紹每一道菜的食材、製作方法和搭配，讓人更加深入地了解懷石料理的文化和品味。

之後是和牛醃菜，將和牛切成碎粒做成他他，混合檸檬汁調味，配以酸味開胃的日本根菜，味道細膩。

再來是脆魚鱗金目鯛、和牛西冷配野菜和烏魚子燒飯。第八道菜為甜品乳酪芝士雪糕配日本水果。

在整個用餐過程中，我感受到了一種從內而外的滿足。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）